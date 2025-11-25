Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Internet » Le App per la salute dovranno seguire i regolamenti europei sui dispositivi medici
il mio iPhoneiPhone SoftwareInternet

Le App per la salute dovranno seguire i regolamenti europei sui dispositivi medici

Di Mauro Notarianni
Le App per la salute dovranno seguire regolamenti europei sui dispositivi medici - macitynet.it

A patire dal prossimo mese, gli sviluppatori che vogliono distribuire un’app nelle categorie “Medicina” e “Salute e benessere” dell’App Store dovranno dichiarare chiaramente se l’applicazione è legata a qualche dispositivo medico, se in altre parole è conforme al regolamento europeo sui dispositivi medici (MDR), un cambiamento conseguente ad altre novità più ampie imposte da Bruxelles.

Le linee guida in questione prevedono un quadro normativo per le app mobile e le piattaforme mobili che ora rientrano nell’ambito del quadro normativo europeo per i dispositivi medici.

Il Regolamento europeo sui dispositivi medici (MDR), che ha sostituito l’MDD e l’AIMDD, è entrato in vigore il 25 maggio 2017 e ha cominciato a essere applicato il 26 maggio 2021 ma finora non era stato chiarito se era applicabile o no agli App Store. La lacuna normativa è stata colmata e i canali per la distribuzione delle app saranno ora regolamentati ai sensi dell’MDR.

Esempi app salute

Cosa cambia per sviluppatori e utenti

Dal punto di vista dell’utente, se un’app vanta lo status di “dispositivo medico” il suo sviluppatore dovrà fornire una serie di informazioni che sarà possibile visualizzare sulla sua scheda dell’App Store, inclusi dettagli quali: recapiti completi, il numero di identificazione unico nell’UE, una descrizione dell’uso previsto, avvertenze di sicurezza e un link alle istruzioni per l’uso sul suo sito. In questo modo gli sviluppatori non potranno essere vaghi, evitare la documentazione normativa e presentare avvertimenti.  Le app già presenti sull’App Store hanno un anno per essere adeguarsi, pena la possibilità di non poter essere più aggiornate. Le nuove app dovranno essere in regola non appena saranno pubblicate.

Tra le app interessate: quelle per il monitoraggio della glicemia, per il monitoraggio cardiaco, ma anche alcune app che aiutano a fare diagnosi o interpretare dati sanitari. La novità non riguarda app di benessere generale che si limitano a proporre consigli di fitness o di meditazione; il confine con app dedicate al benessere generale e alla salute è spesso sfocato e con queste norme gli sviluppatori dovranno fare una volta per tutte chiarezza, tenendo conto di requisiti di sicurezza e salute previsti dai regolamenti UE.x

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Le migliori offerte BLACK FRIDAY con macitynet.it

CTA Black Friday 2025 [per Settimio] - macitynet.itSpeciali

Apple e dintorni

Altri PC e Tablet

Altri Smartphone

Memorie (HD, SSD, SD, micro SD e RAM)

Accessori Smartphone, Computer e Tablet

Fotografia e Creatività

Audio-Video, TV, Speaker, Auricolari e Cuffie

Giochi e Gaming

Domotica e Sicurezza

Casa, Arredo, Giardino e Fai–da–te

Pulizia di casa

Cura della persona, Fitness, Salute e Bellezza

Auto, Moto, Viaggi e Campeggio

Cucina, Lavanderia e clima

Scorte, Detersivi e Alimenti

Prodotti e servizi Amazon

Chiudiamo rielencandovi tutti i link utili in questi giorni di offerte Black Friday:

Articolo precedente
Black Friday, DJI Mini 4 Pro è in sconto a 599 euro su Amazon
Articolo successivo
Addio ansia, la nuova app che ti cambia la vita è arrivata: scaricala subito sul tuo smartphone

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.