Addio criptovalute, Meta stacca la spina al suo portafoglio digitale

Meta sta terminando il progetto pilota per Novi, il portafoglio digitale dell’azienda, l’ultimo pezzo rimasto del suo travagliato progetto di criptovaluta. Sul sito web di Novi, Meta dice che il portafoglio chiuderà il primo settembre 2022 e chiede agli utenti di ritirare i loro fondi “il prima possibile”.

Gli utenti perderanno così l’accesso ai loro account a settembre e non saranno più in grado di aggiungere denaro a Novi a partire dal 21 luglio. Se qualcuno dimentica di ritirare il saldo rimanente, Meta dice che “tenterà di trasferire” i fondi sul conto bancario o sulla carta di debito aggiunta al servizio.

Meta ha lanciato il programma pilota di Novi agli utenti negli Stati Uniti e in Guatemala lo scorso ottobre. Novi è stato originariamente costruito per supportare transazioni veloci e gratuite utilizzando la criptovaluta Meta-backed, Diem, ma le sfide normative hanno costretto la società a collaborare con Coinbase per utilizzare invece la stablecoin Paxos (USDP). Mentre Meta ha chiarito che aveva ancora in programma di aggiungere il supporto per Diem in un secondo momento, le cose hanno iniziato a crollare (più di quanto non fossero già) alla fine del 2021 e nel 2022.

Prima che la società madre di Facebook fosse conosciuta come Meta, Diem era anche conosciuta con un altro nome: Libra. Il progetto di criptovaluta ha affrontato un esame sui suoi legami con Facebook, tanto che il gruppo indipendente dietro Libra ha rinominato il progetto in Diem nel tentativo di prendere le distanze dal social network.

I membri del Senato degli Stati Uniti hanno invitato Meta a chiudere il suo progetto Novi poco dopo il suo lancio nell’ottobre 2021, citando che la società “non ci si può fidare della gestione della criptovaluta”. David Marcus, il capo dei progetti di criptovaluta di Meta, ha lasciato l’azienda un mese dopo. Diem ha venduto i suoi beni per circa 200 milioni di dollari all’inizio di quest’anno, segnando la fine del progetto.

La fine di Diem non significa che Meta stia abbandonando l’idea di sviluppare le proprie risorse digitali e di supportare i portafogli digitali. La portavoce di Meta Lauren Dickson ha dichiarato a The Verge che Meta utilizzerà la tecnologia che ha sviluppato in concomitanza con il progetto “su nuovi prodotti, come gli NFT”, mentre guarda a “costruire il metaverso”.

Meta ha già iniziato a testare NFT (token non fungibili) su Instagram e ha recentemente implementato il supporto per gli NFT su Facebook per creatori selezionati con sede negli Stati Uniti. Secondo quanto riferito, la società sta anche lavorando su una valuta digitale, chiamata “Zuck Bucks”, che non si basa sulla blockchain.

Il mese scorso, il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha anche accennato alla creazione di un portafoglio digitale che potrebbe aiutare gli utenti a gestire e archiviare “abbigliamento digitale, arte, video, musica, esperienze, eventi virtuali e altro ancora”. Il portafoglio sarebbe interoperabile tra diverse esperienze di metaversi, riflettendo gli obiettivi del Metaverse Standards Forum che Meta e un gruppo di altre società hanno contribuito a formare, che richiede standard a livello di settore tra realtà virtuale e esperienze di realtà aumentata.