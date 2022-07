La Commissione UE rende più facile annullare l’abbonamento ad Amazon Prime

Se iscriversi ad alcuni servizi è normalmente molto facile; annullare gli abbonamenti non sempre è così semplice. Era il caso di Amazon Prime che, secondo la Commissione europea, prevedeva una procedura che poteva rendere complesso annullare l’abbonamento che permette ai di poter usufruire della possibilità di ricevere i propri prodotti acquistati in un tempo di consegna ristretto, nonché di altri servizi.

In seguito a dialoghi con la Commissione europea e alcune autorità nazionali competenti per la tutela dei consumatori, Amazon si è ora impegnata a predisporre procedure di annullamento degli abbonamenti in conformità alle norme dell’UE.

La piattaforma di Amazon ora permette ai consumatori di annullare l’iscrizione a Prime con soli due click, usando un pulsante annulla chiaro ed evidente. Questa possibilità si è resa necessaria per conformarsi alle norme UE sulla protezione dei consumatori e, in particolare, alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

In precedenza per annullare l’abbonamento era necessario scorrere più pagine con informazioni che potevano distrarre e che mostravano pulsanti il cui funzionamento poteva non essere chiaro. Amazon ha reso più evidente il pulsante “Annulla iscrizione” e ora per cancellare l’iscrizione basta selezionare il pulsante dedicato in questa pagina. Invece di annullare l’iscrizione, è anche possibile chiedere che venga inviata un’e-mail di promemoria tre giorni prima del rinnovo dell’iscrizione.

“Trasparenza e fiducia dei clienti sono per noi priorità assolute. Per questo motivo rendiamo chiaro e semplice per i clienti iscriversi o annullare l’iscrizione a Prime. Siamo sempre in ascolto dei feedback e cerchiamo continuamente modi per migliorare l’esperienza dei clienti, come stiamo facendo in questo caso a seguito di un dialogo costruttivo con la Commissione europea”, ha dichiarato Amazon dopo che la Commissione Ue ha reso noto che l’azienda si adeguerà alle norme europee sulla tutela dei consumatori per quanto concerne le procedure di annullamento dell’abbonamento dell’utente.