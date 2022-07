Da Xiaomi il kit completo per barba e capelli a soli 38 euro

Xiaomi lo si sa, ormai non è solo più smartphone e tecnologia in generale, ma anche periferiche per la cura personale. Questa volta vi proponiamo in offerta il kit per capelli e barba completo, che costa appena 38 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo.

Il rasoio Xiaomi propone lame in lega di titanio e ceramica, e anche componenti fatte di materiale aerospaziale, così da risultare assolutamente resistente e duraturo nel tempo. All’interno di questo kit, oltre al rasoio principale, che già certamente vale l’intero prezzo del bundle, sono presenti anche tre pettini originali, così da poter dar sfogo alle 14 modalità di regolazione della lunghezza proposte, per capelli facili da tagliare, per tutte le acconciature.

Grazie ai materiali di cui è fatto si tratta di un accessorio anticorrosione, che permette di non cambiare la lama ripetutamente. Al suo interno una batteria da 2200mAh, così da offrire un’autonomia di 180 minuti. E’ anche molto silenzioso, nonostante riesca a raggiungere i 6200 giri/min in modalità ad alta velocità, con un rumore di appena 50db.

E’ studiato appositamente per non danneggiare la pelle ed essere delicato durante la rasatura con il suo bordo rotondo. E’ anche IPX7, quindi impermeabile, così da poterlo lavare senza problemi.

Solitamente il kit ha un costo di quasi 50 euro, ma al momento lo si può acquistare a 38 euro, anche se è presente sulla pagina un coupon di circa 3,50 euro, che ne abbatte ulteriormente il prezzo. Clicca qui per acquistare.