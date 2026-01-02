Facebook Twitter Youtube
Addio Netflix, con questa piattaforma non paghi un euro: fino a 4.200 film gratuiti

Di Francesca Testa
Chi considera Netflix la piattaforma ideale per guardare film nel tempo libero cambierà idea, ce n’è una con un ampio catalogo e del tutto gratuita. 

Trovare qualcosa che permetta di rilassarsi nel tempo libero può servire a tutti, così da mettere da parte stress e pensieri che possono riguardare vita privata e lavorativa. Cosa c’è di meglio di distendersi sul divano guardando un film che ci appassiona? I canali generalisti ormai non sono più sufficienti, per questo per avere una scelta maggiore diventa inevitabile ricorrere a pay Tv e piattaforme in streaming, perfette anche per la flessibilità che garantiscono, sia a livello di orario sia di luogo.

Tra le soluzioni più amate c’è certamente Netflix, apprezzata da utenti di tutte le età, ma che richiede un costo che può incidere non di poco sulle tasche di molti, già alle prese con sacrifici che riguardano altri ambiti. Fortunatamente non si deve rinunciare a tutto questo, esiste un’alternativa ad hoc, del tutto gratuita, anche se forse non così conosciuta.

Un’alternativa gratuita a Netflix: non potrai più farne a meno

Puntare sulla pay Tv e sulle piattaforme in streaming è ormai diventato indispensabile per poter avere accesso a una serie di contenuti maggiori rispetto a quelli offerti dalle reti generaliste, compresi i numerosi canali tematici che sono disponibili. Si arriva così anche a sopportare sacrifici importanti per sostenere i costi previsti dall’abbonamento pensando di ottenere davvero qualcosa che sia di qualità.

Chi ama film e serie Tv non può fare a meno di Netflix, ormai sempre più diffuso e apprezzato anche in Italia grazie a un catalogo che viene rinnovato costantemente, ma se si potesse avere lo stesso servizio in modo del tutto gratuito? Fortunatamente non è utopia, esiste davvero una realtà che garantisce questo, anche se è certamente meno nota. Si tratta di Wikiflix, che propone film d’autore, cult del passato, classici del cinema muto di vari generi e autori, il tutto senza sottoscrivere alcuna spesa, ma soprattutto in maniera assolutamente legale.

La piattaforma riesce a rendere possibile tutto questo puntando su prodotti pubblico dominio, liberi da copyright e diritti di sfruttamento, prendendoli anche da archivi di internet oltre a Wikimedia Commons e Youtube, così da fruirne facilmente anche se non si ha grande familiarità con questi strumenti.

Il nome non è casuale, la piattaforma è infatti nata grazie alla community di Wikipedia, con l’obiettivo di mettere a disposizione un’offerta variegata e continuamente aggiornata per le tantissime persone che amano il cinema, sempre pronte a vedere una pellicola non appena hanno un momento libero. Scegliere è davvero semplicissimo: sono infatti disponibili oltre 4 mila titoli, suddivisi per genere, così da rintracciare subito quello che rientra tra i propri interessi. È inoltre prevista anche una suddivisione per decade e nazionalità, oltre a una scheda tecnica relativa a trama e cast, in modo tale da andare a colpo sicuro quando si è ancora indecisi.

Si può decidere liberamente di volta in volta se effettuare il download o iniziare subito lo streaming, con la garanzia di non subire alcuna intrusione pubblicitaria, che può risultare fastidiosa se sopraggiunge nella fase clou della storia.

I cinefili avranno certamente pane per i loro denti, con la garanzia di non avere alcun obbligo da rispettare, basterà infatti solo provare il servizio e verificare il proprio livello di gradimento. Non resta quindi che provare, ci sarà chi per questo deciderà di dire del tutto addio a Netflix, chi invece di sfruttare Wikiflix per avere un’alternativa in più, ma difficilmente si vorrà poi tornare indietro.

