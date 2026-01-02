Apple fa diventare vintage l’ultimo MacBook Air Intel, ora riparazioni limitate

Apple sta per far tramontare, oltre che commercialmente cosa avvenuta molti anni fa, anche simbolicamente, oltre l’era Intel. Lo dice l’aggiornamento della lista di prodotti vintage, dove appare il MacBook Air da 13 pollici con processori di Santa Clara, presentato nel marzo 2020 e rimasto sul mercato per meno di un anno, prima di lasciare spazio alla rivoluzione Apple silicon.

L’ultimo MacBook Air Intel entra nella storia

L’ingresso del MacBook Air (Retina, 13″, 2020) tra i prodotti vintage, la commercializzazione è cessata almeno cinque anni prima e di cui i centri di assistenza autorizzati possono ancora effettuare riparazioni solo finché i componenti restano disponibili, è stato stato l’ultimo modello della linea Air basato su architettura Intel.

A seconda della configurazione, montava un Core i3 dual-core da 1,1 GHz oppure i più potenti Core i5 e Core i7 quad-core. Una macchina di transizione, arrivata pochi mesi prima del debutto del MacBook Air M1, che nel novembre dello stesso anno ha segnato uno spartiacque netto nelle prestazioni e nell’efficienza energetica dei portatili Apple.

Attualmente tra i Mac Intel, restano fuori dalla lista dei vintage macchine significative com,e il Mac Pro 2019 (ultimo Mac Intel ad essere eliminato dal listino nel giugno 2023), il MacBook Pro 16″ 2019, il MacBook Pro 13″ 2020 a quattro porte e l’iMac 2020, alcuni dei quali sono rimasti in commercio fino al 2023.

iPhone, Apple Watch e altri prodotti diventano vintage

Oltre al MacBook Air Intel, l’aggiornamento riguarda diversi altri dispositivi molto diffusi. Entra ufficialmente nella lista anche iPhone 11 Pro, dopo che il modello Pro Max era stato aggiunto nei mesi scorsi. Diventa vintage anche iPhone 8 Plus da 128 GB, mentre modelli con altri tagli di memoria erano già stati classificati come vintage

Fa notizia soprattutto l’ingresso di Apple Watch Series 5 in tutte le sue varianti, dagli Aluminum ai modelli Stainless Steel, Titanium, Ceramic, fino alle edizioni Nike e Hermès. È stato il primo Apple Watch con display always-on, una funzione che ha definito lo standard per tutte le generazioni successive.

Nello stesso aggiornamento Apple ha anche spostato dalla categoria vintage a quella obsolete le Beats Solo3 Wireless edizione Mickey Mouse del 2018. I prodotti obsoleti sono quelli per cui sono passati più di sette anni dalla fine delle vendite e, nella maggior parte dei casi, non sono più riparabili. Restano però valide alcune eccezioni per i Mac portatili, che possono accedere a programmi di sostituzione della batteria fino a dieci anni dalla dismissione, sempre in base alla disponibilità dei ricambi.