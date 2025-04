Adobe, 1500 nuovi font con la Creative Cloud

Pubblicità

Adobe ha deciso di aggiungere 1500 font ad Adobe Font, la libreria di caratteri offerta agli utenti della Creative Cloud, caratteri utilizzabili con applicazioni quali Photoshop, Illustrator, InDesign e alti software ancora, che ora includono anche molti dei font più noti di Monotype.

La software house di San Jose (California) fa sapere che più di 750 nuovi font sono offerti in collaborazione con Monotype Imaging, titolare di licenze su font quali Helvetica, Gotham e Avenir. L’update della libreria include versioni aggiornate di Times New Roman (tra i più noti caratteri tipografici con grazie), Arial (font senza grazie presente in Windows, macOS e di serie con molte stampanti PostScript) e Proxima Nova (un sans-serif che ora supporta ancora più lingue).

I font citati, insieme ad altri 30.000 già inclusi come parte dell’abbonamento a Creative Cloud e sono con licenza per uso personale e commerciale (l’utente non è obbligato a includere l’attribuzione per i font utilizzati nei documenti o nei prodotti che crea e può usarli anche per nella produzione di contenuti cinematografici o video.

La libreria Adobe Fonts è inclusa in tutti i piani di abbonamento a Creative Cloud a pagamento e i font possono essere aggiunti sul computer tramite l’applicazione desktop Creative Cloud. Ricordiamo che Adobe offre anche “Font Folio”, una raccolta di file di font con licenza perpetua da scaricare e installare localmente sul computer.

Tornando ai font aggiornati, Adobe riferisce del supporto a lingue quali: arabo, cinese, giapponese, coreano, thai, hindi e altre ancora.

RIcordiamo che da questo nostro indirizzo è possibile scaricare gratis “Font Ergo Sum” il libro che racconta i font come non li avete mai pensati. A questo indirizzo trovate un nostro articolo su come si installano e gestiscono i font su macOS.

