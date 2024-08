Col drone Mini V30 registrazioni aeree per tutti a soli 38 €

Pubblicità

Le riprese aeree offrono un insolito punto di vista al mondo, e quando si va in vacanza o si visita un nuovo luogo, poter registrare da lì può rendere i propri video-ricordi ancora più emozionanti. Ma come fare? una buona soluzione è acquistando Mini V30 attualmente in sconto, un drone piccolo e compatto che fa il suo lavoro e non vi disturberà per il resto del tempo.

È infatti così piccolo che sta sul palmo di una mano e per trasportarlo non avete bisogno di chissà quale borsa perché in dotazione c’è il telecomando dotato di un pratico alloggiamento per il drone, così da avere tutto insieme negli ingombri di una comune console di gioco portatile come la Switch.

Quando avete bisogno di registrare vi basta tirarlo fuori dalla custodia, accenderlo e fargli spiccare il volo. A quel punto grazie alla sua videocamera HD potrete fare video o scattare foto dall’alto, ottenendo così una panoramica unica dell’ambiente inquadrato.

Come altri droni del suo genere è facile da usare grazie anche al joystick sul telecomando, e volendo si può collegare lo smartphone via WiFi per usarlo come schermo remoto, approfittando anche del supporto per agganciarlo direttamente al controller.

Comode infine le sue funzioni principali, come quella che gli consente di schivare automaticamente gli ostacoli per chi è poco pratico, e il blocco altitudine così da lasciarlo in aria ad un punto preciso a registrare il video senza dover più toccare il telecomando.

C’è anche la funzione di waypoint per fargli raggiungere autonomamente un punto indicato, e si può anche effettuare uno zoom fino a 50x per guardare più da vicino qualche dettaglio nell’inquadratura.

Il modello in questione è anche dotato di tre batterie removibili, ciascuna con 1.800 mAh ricaricabili in circa 50 minuti e capaci di offrire dai 25 ai 35 minuti di autonomia con una sola carica.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 107 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 65% andando a spendere intorno ai 38 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.