Font Ergo Sum, gratis il libro che racconta i font come non li avete mai pensati

Per molti i caratteri tipografici, font in inglese, sono una serie di voci nel menu omonimo all’interno delle app di Word, Photoshop, Illustrator e tanti altri ancora, che accompagnano i nostri documenti dando loro una “impronta” che cambia la leggibilità, ma anche l’emozione di un testo, e di conseguenza la sua forza nel lettore.

Ma i caratteri, come molte altre opere dell’ingegno umano sono il frutto di mille storie, che affondano le radici degli ultimi cinquecento anni e che sono stati capaci di rivoluzionare il mondo della comunicazione, così come lo fanno ancora oggi.

Storie che parlano di artisti, ma anche di passioni, di gioie e di dolori, di sangue e tradimenti, di intuiti e introspezioni, di leggende metropolitane e anche di sviste, più o meno clamorose, che per secoli hanno raccontato storie non vere.

Storie che poi sono anche italiane, molto: se è vero che la tecnologia dei caratteri mobili è stata inventata (più o meno) nella tedesca Magonza da Johannes Gutenberg, è anche vero che l’Italia ha avuto una parte forte, fortissima nella crescita del design e della tecnologia, tanto che ancora oggi il mondo intero disegna i caratteri seguendo gli stili di grandi artisti italiani.

Da Facebook a Instagram sino all’ePub

Della storia dei caratteri, dei loro aspetti meno conosciuti, dei nomi dietro ogniuno di essi, ne parla il gruppo Facebook Font Ergo Sum, arrivato anche su Instagram, che in questo primo volume raccoglie le prime cinquanta storie, che corrispondono ai primi cinquanta caratteri.

Un libro digitale che Macitynet è felice di regalare ai propri lettori, sia in formato PDF che nel più elastico e moderno ePub, qui ottimizzato per le maggiori piattaforme di lettura.

Nel mentre che i lettori scoprono le meraviglie dei classici Garamond, Futura, Bodoni, Helvetica così come dei più recenti Bestoom, Lust e, perché no, anche del Comic Sans (che presenta molti lati inaspettati), il gruppo continua le sue pubblicazioni, più o meno una a settimana, e lavora per il secondo volume, che raccoglierà le seconde 50 storie di caratteri, disponibile più avanti, sempre qui e sempre gratuitamente.

Contenuto esclusivo

Il primo volume però non è un semplice raccoglitore delle storie pubblicate nel gruppo, ma una rivisitazione delle stesse, con maggiori dettagli e più attenzione, e anche un capitolo esclusivo (presente solo nel libro, non nel gruppo), che forse è la parte migliore del libro, che parla del pensiero di Stanley Morison, papà del Times New Roman ma anche l’uomo che più di tutti ha influenzato il mondo della stampa verso la metà del novecento, e di conseguenza creato il mercato grafico così come lo conosciamo ora.

Se siete grafici, stampatori o anche dei semplici appassionati e curiosi, questo libro fa per voi, per scoprire che cosa c’è dietro quelle voci nel menu caratteri e, chissà, anche per scoprire quel font che non avreste mai pensato di amare così tanto.

Font Ergo Sum è disponibile come download gratuito in formato ePub per iPhone e iPad, per Amazon Kindle, per i lettori Kobo o per un altro tipo di lettore più generico. Lo stesso libro è diponibile anche in formato PDF, gestibile quindi con Anteprima (su macOS) o via Acrobat Reader o Microsoft Edge su Windows.