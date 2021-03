Adobe Fill & Sign: compilare e firmare i documenti in digitale con xsu iPhone e iPad

Quanto tempo si perde nello scambio digitale di documenti da firmare e rispedire poi al mittente? Con la pandemia di coronavirus ancora in corso, la digitalizzazione è in atto ma l’Italia è ancora particolarmente indietro su questo fronte. Da anni esiste però un’app creata da Adobe e che ha proprio come obiettivo quello di semplificare tutto il processo: si chiama “Adobe Fill & Sig‪n” e in italiano vuol dire proprio “compila e firma”.

La comodità sta nel fatto che non serve né una stampante, né uno scanner, né tantomeno una penna o un fax, quindi senza alcun costo e con zero consumi per quanto riguarda carta e inchiostro. Si fa tutto tramite la fotocamera dello smartphone o del tablet sul quale è installata: scattando una foto al modulo cartaceo è poi possibile usare la tastiera QWERTY dell’app per compilare digitalmente i vari campi.

La firma invece si applica scrivendo con il dito sullo schermo del dispositivo (o con Apple Pencil se siamo su iPad). Una volta che il modulo è stato compilato e firmato, non resta che rispedirlo al mittente tramite email, WhatsApp o con il metodo scelto per lo scambio.

La funzione più interessante è data dalla tecnologia utilizzata dall’app per riconoscere i vari campi presenti nel modulo e quindi compilarli automaticamente con le informazioni di cui già dispone. L’utente può cioè creare il proprio profilo con tutti i dati che lo riguardano (nome, cognome, via, città, provincia, CAP, paese, email, telefono, data di nascita e così via) e far sì che, nel momento in cui viene scansionato un modulo, compili automaticamente tutti i campi che richiedono una di queste informazioni. In pratica si investe del tempo per creare il profilo personale la prima volta: da quel momento in poi per compilare digitalmente un modulo sarà questione di pochi minuti.

Tutti i moduli compilati possono anche essere tenuti in memoria per recuperarli in futuro senza doverli scansionare, compilare e firmare di nuovo. Perciò Adobe Fill & Sig‪n oltre ad essere ecologica ed immediata, offre anche un sistema per tenere tutti i documenti organizzati sul proprio dispositivo.

Per di più l’app è gratuita: si scarica su App Store in versione universale per iPhone e iPad e sul Play Store per i dispositivi Android.