Adobe MAX 2022, Photoshop potenzia le funzioni automatiche

Nell’ambito dell’evento Adobe MAX 2022 (qui le novità Di Creative Cloud), Adobe ha presentato nuove versioni di Photoshop desktop per macOS e Windows, Photoshop per iPad e anche Photoshop per il web, quest’ultimo disponibile solo in alcune aree e ancora in beta. Sono state inoltre presentate nuove funzionalità per il plug-in Adobe Camera Raw, aggiornamenti che riguardano la Content Authenticity Initiative e per Adobe Fresco.

Per quanto riguarda la versione desktop di Photoshop, l’ultima release integra migliorie allo strumento di selezione, ed è un update che promette migliorie in generale in termini di fedeltà e qualità delle selezioni automatiche, con l’ampliamento delle tipologie di oggetti che Photoshop è in grado di individuare e selezionare automaticamente.

Lo strumento di selezione degli oggetti è ora in grado di riconoscere oggetti complessi e aree con cielo, edifici, acqua, piante, differenti tipologie di pavimentazione e terreni (es. cime, marciapiedi, strade), con ovvii vantaggi in termini di risparmio di tempo, precisione, preservando con più precisione possibile dettagli come capelli e contorni complessi.

Funzionalità cancella e riempi con un click

La rimozione di elementi nelle immagini può essere velocizzata con la funzionalità di cancellazione con un click. Photoshop combina l’intelligenza di Adobe Sensei con lo strumento di selezione oggetti, la “magia” del riempimento in base al contenuto, e l’intuitività della scorciatoia e Shift+Delete.

Con la nuova funzione “Delete and Fill” (elimina e riempi) è possibile rimuovere facilmente oggetti da una immagine cliccando sull’oggetto e premendo Shift+Delete. L’area cancellata viene automaticamente occupata dal riempimento in base al contenuto, tutto con un unico comando.

Copia e Incolla Live Text da Illustrator

La funzione Paste as Layers (incolla come Livelli) introdotta lo scorso anno, permette di migliorare l’interoperabilità tra Illustrator e Photoshop 2022, affiancando le opzioni esistenti di Oggetto avanzato, Pixel, Tracciato e Livello forma e consentendo di importare o incollare livelli di Illustrator, incluse figure vettoriali e tracciati composti, e le maschere di ritaglio dei livelli in Photoshop, tutto mantenendo fedeltà visiva, tenendo conto del posizionamento relativo e della struttura dei layer.

Adobe ha migliorato le funzionalità in questione, includendo il copia e incolla live text, quindi di testo editabile, da Illustrator in Photoshop. Incollando testo live come livelli, vengono preservati attributi quali font, stile del font, dimensione, allineamento, orientamento, tracking, kerning e colore in Photoshop. Altre opzioni tipografiche avanzate supportate in questo ambito riguardano il percorso e lo strumento ritocco testo che permette di spostare, ridimensionare e ruotare i singoli caratteri in una parola.

Novità per la funzione Neural Filters

Neural Filters consente di ridurre notevolmente i flussi di lavoro complessi a pochi clic sfruttando l’apprendimento automatico, strumento che permette di provare i filtri non distruttivi e generativi e scoprire idee creative in pochi secondi. È possibile migliorare le immagini generando nuovi pixel contestuali non effettivamente presenti nell’immagine originale.

Un nuovo filtro, denominato “Photo Restoration”, permette di ripristinare vecchie foto o foto danneggiate,, sfruttare il machine learning per individuare ed eliminare graffi e imperfezioni minori sulle vecchie fotografie, colorare una scena, unire più paesaggi, trasferire i colori oppure cambiare l’età, l’espressione o la posa di una persona,

Condivisione per revisori

Una funzione denominata Share for Review (in beta) permette di integrare velocemente funzioni per ottenere feedback da altri utenti, indicando un link e chi può accedere agli asset. I commenti appaiono in tempo reale in un pannello dedicato di Photoshop; l’utente può aggiornare in tempo reale il file PSD e il revisore visualizzare gli aggiornamenti. I collaboratori non devono registrarsi o accedere per lasciare un commento.

Miglioramenti nelle guide

Novità per le guide riguardano la possibilità di personalizzare e colorare le guide, modificare le proprietà delle guide, accedere alle guide con nuove scorciatoie e usare guide accessibili con un nuovo menu contestuale accessibile con il tasto destro del mouse (o equivalente combinazione del trackpad). È anche possibile eliminare le guide con il tasto Delete, così come selezionare più guide e spostarle.

Credenziali (beta)

La funzione Attribuzione dei contenuti (ancora in beta) permette di allegare informazioni alle immagini nella fase di esportazione; già presentata in beta in precedenza, ora è disponibile come funzionalità aggiuntiva, e permette di modificare informazioni riguardo all’identità di chi ha creato un’immagine (metadati).

Materiali Substance 3D

I materiali Substance per la versione desktop di Photoshop 2022 permettono di applicare i materiali Substance 3D, in altre parole superfici fotorealistiche (come tessuto, pietra, marmo, mattoni, metallo e così via) con attributi personalizzabili (come riflettività della luce, angoli di illuminazione, pattern o effetti casuali come graffi o materiale invecchiato) ai layer nei progetti; questi funzionano alla stregua dei pattern 2D, ma offrono livelli di personalizzazione molto più avanzati. Questi materiali sono perfetti per aumentare il fotorealismo dei rendering architettonici o dei progetti di interni, o come opzioni di contenuti aggiuntivi per creazioni digitali più astratte.

Photoshop per iPad

Sono state integrate nuove funzionalità in Photoshop per iPad, inclusa la funzionalità di rimozione sfondo con un tap. La funzione in questione sfrutta la tecnologia di selezione soggetti per isolare velocemente il soggetto principale dallo sfondo, applicando automaticamente una maschera di livello.

In questo modo è possibile nascondere parti di un livello per apportare modifiche reversibili, con maggiore flessibilità rispetto alla cancellazione o all’eliminazione permanente di una parte di un livello. È stata integrata la funzione “Riempi in base al contenuto” con un tap, utile per rimuove elementi indesiderati automaticamente, e sono state integrate diverse novità relative alle regolazioni Colore automatico, Colore e Contrasto.

Photoshop 2022 per il web

La versione 2022 del software utilizzabile direttamente da browser è progettata per la condivisione, la revisione e la modifica leggera dei documenti cloud di Photoshop (.psdc), utile per consentire a collaboratori di visualizzare in lavoro direttamente dal browser, offrendo feedback e apportando delle leggere modifiche, senza bisogno di scaricare l’app.

La versione web non include tutte le funzionalità di Photoshop classico ma sono ora presenti funzioni per selezionare oggetti, rimuovere sfondi, per la regolazione delle immagini e per la rimozione di oggetti con il Riempimento in base al contenuto (per riempire le parti selezionate di un’immagine con contenuti campionati da altre parti dell’immagine.

Adobe Camera Raw

Adobe ha integrato nuove funzionalità nel plugin Adobe Camera Raw (ACR) che rendono più semplice il flusso di lavoro con gli strumenti di mascheratura, la rimozione di elementi indesiderati e l’applicazione di preset. Sono presenti nuovi strumenti per la selezione di persone, oggetti, per la rimozione di aree in base al contenuto, e preset adattivi per i ritratti.

Adobe Fresco

Tra le numerose novità svelate durante l’evento Adobe MAX 2022 anche quelle riguardanti Adobe Fresco, l’app di disegno e pittura digitale, che continua a migliorare con nuovi strumenti Fluidifica, Bacchetta magica, e nuovi pennelli raster e vettoriali. Tutti gli articoli che parlano di Adobe sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.