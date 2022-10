Adobe MAX 2022, collaborazione al top con le novità Creative Cloud

Nel mondo cresce la comunità di creativi professionisti e cresce ancora di più la quantità di contenuti prodotta, per questa ragione durante l’evento annuale Adobe MAX 2022 la multinazionale di San Jose introduce numerose funzioni nella suite Creative Cloud che velocizzano e migliorano il lavoro, soprattutto sul fronte della comunicazione e della collaborazione.

Per raggiungere l’obiettivo Adobe introduce strumenti e anche tecnologie completamente nuove che interessano e coinvolgono tutte le persone che partecipano nelle varie fasi delle produzioni creative. Questo per praticamente tutti i contenuti e media principali per foto, immagini, video, siti web, app e software, pubblicazioni digitali e cartacee, fino ad arrivare alle creazioni 3D per Realtà Aumentata, Virtuale e Metaverso.

Le funzioni di collaborazione e numerose novità Adobe svelate durante l’evento MAX 2022 arrivano in tutti i principali software Creative Cloud, inclusi Photoshop, Illustrator, Frame.io, Adobe Acrobat, oltre che nella prima tecnologia camera to cloud che secondo Adobe rivoluzionerà il modo di catturare, conservare e lavorare foto e video sul campo.

Adobe collabora con RED e FujiFilm per il flusso di lavoro camera to cloud

Negli ultimi anni è cambiato radicalmente il modo in cui vengono creati, salvati e poi lavorati foto e video: sempre più fotografi, fotoreporter e studi cinematografici, così come le società di produzione video, si stanno allontanando dalle unità disco verso flussi di lavoro basati su cloud che aumentano la produttività.

Adobe in collaborazione con RED e FujiFilm presenta il primo flusso di lavoro dalla fotocamera al cloud, tecnologia che secondo Adobe rivoluzionerà completamente il settore nel giro di alcuni anni. Invece di salvare foto e video su schedine di memoria e dischi fissi, l’integrazione tra fotocamera e cloud consente il trasferimento di file multimediali direttamente dalla fotocamera al cloud Adobe.

In questo modo non occorre più spostare dischi fissi e tutti i partecipanti del progetto non devono più attendere i file. Foto e video appena catturati sui set, vengono immediatamente trasferiti in automatico dalla fotocamera e conservati nel cloud, subito pronti per la post produzione e le altre fasi di lavorazione. L’integrazione della tecnologia Adobe camera to cloud arriva nelle fotocamere FujiFilm entro la fine del 2022, mentre l’integrazione con le videocamere RED arriverà nella primavera del 2023.

Collaborazione in Photoshop e Illustrator

Per Adobe la chiave per consegnare con successo un progetto è gestire e incorporare in modo efficiente il feedback, lo scambio di informazioni tra tutte le persone coinvolte. Per semplificare i cicli di feedback e offrire ai team un controllo più creativo su ciò che condividono e con chi, Adobe introduce due nuove funzionalità in Photoshop e Illustrator.

Condividere per la revisione

Gli utenti di Photoshop e Illustrator ora hanno due opzioni per condividere i file: Invita per la modifica permette di modificare insieme i file dal vivo con i co-creatori, mentre Condividi per la revisione (ora in versione beta) permette di condividere versioni specifiche del lavoro di progettazione con clienti e parti interessate.

La flessibilità nella condivisione dei file migliora il flusso di lavoro dei progettisti eanche il processo di ricezione del feedback. Il fatto che i commenti dei revisori rifluiscano automaticamente nell’app, tutto in un unico posto, elimina la necessità di utilizzare diversi strumenti per combinare i feedback e aiuta i team a completare il lavoro più velocemente e con un controllo più creativo.

Quando un file viene aggiornato, i progettisti possono inviare gli aggiornamenti allo stesso collegamento di revisione, senza più esportare e condividere manualmente i file durante il processo di revisione e correzione.

In questo articolo di macitynet trovate tutte le novità di Photoshop per Mac, Windows, per iPad e anche per il web svelate durante l’evento Adobe MAX 2022. Tutti gli articoli che parlano di Adobe sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.