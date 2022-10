iPhone 14 Pro Max è il più veloce di tutti nei download USA

Dopo il test delle batterie e autonomia, arriva in rete una prova sulle velocità di navigazione di iPhone 14 Pro Max a confronto con terminali top Android: l’aumento delle prestazioni in confronto ai principali rivali, oltre che ad iPhone 13 Pro, è evidente.

Poco dopo il lancio di iPhone 14 Pro e Pro Max, un test mostrava come le velocità 5G fossero fino al 38% più veloci rispetto all’iPhone 13 Pro. Adesso, il rapporto Ookla sulle prestazioni del terzo trimestre ha confermato i risultati secondo cui il modem Qualcomm X65 impiegato in iPhone 14 Pro offre prestazioni notevolmente più veloci rispetto al modello precedente Qualcomm X60 impiegato in iPhone 13 Pro. Nello stesso test iPhone 14 Pro è risultato anche molto più veloce di Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra di Samsung.

Mentre lo studio precedente ha esaminato solo le velocità 5G, il test di Ookla mostra la velocità media di download per dispositivo con iPhone 14 Pro Max in vantaggio a 147,42 Mbps e iPhone 14 Pro al secondo posto con 142,57 Mbps.

Galaxy S22 Ultra di Samsung si piazza in terza posizione con 102,87 Mbps, mentre iPhone 13 Pro Max si ferma a 96,46 Mbps e il Galaxy S22+ a 93,06 Mbps. Secondo i risultati di questo test iPhone 14 Pro Max risulta essere oltre il 50% più veloce rispetto alle velocità medie 4G/5G di Galaxy S22+ e iPhone 13 Pro Max.

È interessante notare che, guardando il quadro generale di tutti i dispositivi iPhone e Samsung, quest’ultimo è in vantaggio con velocità medie di 65,94 contro quelle Apple che si fermano a 62,49 Mbps. Samsung ha anche mostrato un leggero vantaggio per le velocità di caricamento medie e una latenza inferiore di due millisecondi.

