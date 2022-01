Adriano trasforma vecchi smartphone e tablet in hub per la casa smart

Parte con la presentazione al CES 2022 la campagna Kickstarter per Adriano, dispositivo IoT dell’italiana Domethics che promette di offrire nuova vita a vecchi smartphone o tablet, trasformandoli in veri hub per il controllo dei dispositivi smart in casa. Ecco di cosa si tratta.

La campagna Kickstarter durerà fino al 4 febbraio prossimo, e permetterà ai super early birds e gli early birds di acquistare il dispositivo risparmiando fino al 45% sul prezzo di listino. E’ possibile anche scegliere uno tra i diversi kit previsti: lo Starter Kit, l’Healthy Kit o il Van Life.

Adriano è un dispositivo che trasforma vecchi smartphone e tablet in nuovi e potenti Gateway di home automation, capaci di gestire ogni dispositivo intelligente tramite l’app dedicata e in grado, grazie alle sue batterie di back-up che si uniscono a quelle dei cellulari, di funzionare senza elettricità e navigare senza wifi sui network 4 e 5 G.

Adriano Avrà un prezzo di 49 europer i contributori “super early bird” e di 69 euro per gli “early bird”, che potranno risparmiare rispettivamente il 45% e il 23% sul prezzo di listino, pari a 89 euro. Sono inoltre previsti tre kit: lo Starter Kit, venduto al prezzo di 43€, l’Health Kit a 40€ e il Van Life, pensato per la mobilità, seconde case e camper, che costerà 60€.

Adriano gestirà tutti i dispositivi smart presenti in casa, dai cancelli alle tapparelle elettriche, dalla qualità dell’aria agli elettrodomestici, gestendo anche la sicurezza degli ambienti. In caso di un’intrusione, infatti, i sensori di movimento di Adriano accendono la camera del cellulare per monitorare l’abitazione.

Adriano, permetterà di risparmiare fino 30% sulle bollette, grazie alla gestione smart del riscaldamento, raffreddamento e anche grazie alla gestione del consumo elettrico. Questo perché permetterà di gestire termostati intelligenti, termo valvole smart, lampadine o prese elettriche, tutte comandate via radio, per eliminare eventuali inefficienze presenti in casa.

Non solo, Adriano si propone come dispositivo in grado di assistere gli utenti con disabilità lievi, oltre che gli anziani, rivelandosi un prezioso strumento di supporto agli assistenti domiciliari e a tutte le strutture che si occupano di assistenza degli anziani. Adriano raccoglie info legate al benessere e alla salute, da indirizzare al medico di base o verso una centrale operativa specializzata.

Naturalmente il team torinese di Domethics che sta dietro al progetto ha tenuto in considerazione privacy e dati sensibili, che restano al sicuro tramite il criptaggio delle informazioni a livello dell’hardware, nel momento stesso in cui vengono raccolte dai sensori.

La compatibilità con il parco iOT in commercio è assicurata con la presenza di radio ZigBee, Z-wave, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi nel gateway.

Se volete finanziare il progetto e assicurarvi Adriano per dar nuova vita a vecchi smartphone e tablet, il link da seguire è direttamente questo.