Asus Zenbook 17 Fold, OLED laptop pieghevole da 17,3″ al CES 2022

Nell’ambito del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, Asus ha annunciato il laptop pieghevole Zenbook 17 Fold OLED e lo Zenbook 14X OLED Space Edition.

Durante l’evento sono stati inoltre mostrati i nuovi Zenbook 14 OLED, l’ASUS Chromebook Flip CX5 e i laptop della serie ExpertBook B5. Il display ProArt PA169CDV con tecnologia Wacom EMR è indicato come un dispositivo in grado di offrire “esperienze interattive” ai professionisti della creatività, mentre i laptop ASUS TUF Gaming F15 e TUF Dash F15 sono rivolti ai gamer.

ASUS riferisce di avere lavorato a stretto contatto con Intel e BOE Technology Group per Zenbook 17 Fold OLED, indicato come il primo laptop OLED pieghevole da 17,3 pollici al mondo. Il particolare design consente di avere un display OLED utilizzabile in due dimensioni differenti su un unico dispositivo: un touchscreen 4:3 da 17,3 pollici 2.5K che si ripiega centralmente per creare due display 3:2 da 12,5 pollici l’uno (1920×1280). In combinazione con la tastiera full-size e il touchpad ErgoSense Bluetooth, il design pieghevole consente varie modalità di utilizzo: PC, Laptop, Tablet, Tastiera On-Screen, Book ed Extend.

Il touchscreen OLED pieghevole è PANTONE Validated e si caratterizza per un gamut 100% DCI-P3. Non manca la certificazione Dolby Vision HDR e l’audio Dolby Atmos mediante un sistema a quattro altoparlanti certificato Harman Kardon.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED offre i più recenti processori Intel Core i7 U-Series di 12a generazione, grafica Intel Iris Xe e due porte USB-C Thunderbolt 4, che supportano la ricarica rapida della batteria a 75 Wh e il collegamento di display esterni.

Zenbook 14X OLED Space Edition (UX5401)

L’ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition è un laptop in edizione speciale, caratterizzato da un design che si rifà allo spazio e rifinito in uno speciale colore Zero-G Titanium.

Caratteristica esclusiva della Space Edition è ZenVision, un display OLED da 3,5 pollici incastonato esternamente sul telaio che visualizza messaggi e animazioni personalizzabili.

Lo Zenbook 14X OLED Space Edition è conforme ai protocolli di test US Space Systems Command Standard SMC-S-016A, ed è quindi in grado di sopportare, da operativo, temperature estreme (da -24 a 61 °C) e vibrazioni intense (20 – 2000 Hz). È proposto con processori Intel Core i9 Serie H di 12a generazione, grafica Intel Iris Xe, 32 GB di RAM, dischi SSD PCIe 4.0 x4 e wireless Intel WiFi 6E. Il touchscreen 16:10 2.8K 90 Hz OLED HDR è PANTONE Validated e con un gamut 100% DCI-P3.

Zenbook 14 OLED (UX3402)

Il nuovo Zenbook 14 OLED è un portatile da 14 pollici con un nuovo design del telaio e disponibile in due colori: Aqua Celadon e Ponder Blue.Il display 16:10 2.8K 90 Hz OLED NanoEdge 550-nit è PANTONE Validated con un gamut 100% DCI-P3 e si integra a un sistema audio Dolby Atmos certificato Harman Kardon.

Le dimensioni sono compatte – solo 16,9 mm di spessore e pesa 1,39 kg. La macchina vanta processori Intel Core di 12a generazione, grafica Intel Iris Xe, fino a 16 GB di RAM, SSD PCIe 4.0, batteria da 75 Wh e connessione WiFi Intel 6E. Dispone di una ricca dotazione di porte I/O, comprese due Thunderbolt 4 USB-C.

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5601)

ASUS Chromebook Flip CX5 vanta la cerniera ErgoLift a 360° che permette di regolare il display NanoEdge da 16 pollici su qualsiasi angolazione. Lo schermo ha un rapporto di 16:10 con un aumento dello spazio verticale rispetto ai pannelli 16:9. Questo modello dispone di un processore Intel Core i7 di 12a generazione, grafica Intel Iris Xe e 16 GB di memoria, WiFi Intel 6E (802.11ax) dual-band.

ASUS ExpertBook B5 (B5402C e B5402F)

ASUS ExpertBook B5 è una lineup di laptop ultraleggeri disponibili sia nella tradizionale forma a conchiglia, sia in quella convertibile a 360°. I nuovi modelli ExpertBook B5 (B5402C) e ExpertBook B5 Flip (B5402F), dotati di display da 14 pollici, espandono l’offerta del produttore in ambito business (qui la nostra recensione del modello B9400CEA) e si aggiungono agli esistenti modelli B5 da 13 pollici.

Lo chassis minimalista è realizzato in alluminio e in lega di magnesio-alluminio. Le macchine vantano processore Intel Core i7 con grafica Intel Iris Xe, fino a 48 GB di RAM e connettività Intel WiFi 6E.

La cerniera girevole a 360° di B5 Flip permette di utilizzarlo nella modalità a tenda o in quella tablet. Un slot dedicato permette di ospitare uno stilo opzionale, consentendo così di averlo sempre a portata di mano.

ASUS ProArt Display PA169CDV

ASUS ProArt Display PA169CDV è uno schermo portatile IPS da 15,6 pollici 4K UHD che include la tecnologia Wacom EMR per la compatibilità con il pennino ProArt Pen in bundle. Offre risoluzione 4K e soddisfa le specifiche per la certificazione DisplayHDR 400. Il design include due supporti: quello superiore inclina leggermente il PA169CDV per il disegno e le note, mentre quello inferiore lo mantiene stabile fino a un angolo per l’utilizzo come display secondario. PA169CDV è PANTONE Validated e Calman Verified. È pre-calibrato in fabbrica con un Delta E < 2 ed è caratterizzato da colori a 10-bit, 100% sRGB e 100% Rec.709 color gamut.

ASUS TUF Gaming F15 e F17

I portatili TUF Gaming F15 e F17 integrano processori Intel Core i7-12700H di 12a generazione e una GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 3070 con 140 W max TGP. Uno switch MUX hardware aggira lo svantaggio prestazionale tipico dei laptop da gioco, che tendono a inviare al display i frame della GPU attraverso la grafica integrata della CPU. I giocatori possono attivare una modalità GPU diretta che proimette di ridure la latenza e migliorare le prestazioni in media del 5-10%.

Tutti i laptop TUF 2022 sono dotati di opzioni di visualizzazione ad alta frequenza di aggiornamento, tra cui quella FHD a 300 Hz e quella QHD a 165 Hz. F15 e F17 presentano un design ispirato agli anime mecha e soddisfano le specifiche MIL-STD-810H.

TUF Dash F15

Lanciato originariamente nel 2021, TUF Dash F15 è un laptop per i gaming con uno spessore inferiore a 20 mm.

Offre un processore Intel Core i7-12650H di 12a generazione e GPU per laptop fino a NVIDIA GeForce RTX 3070 con MUX Switch. La memoria è la DDR5 a 4800 MHz; somno presenti due slot SSD PCIe 4.0. Il pannello è QHD 165 Hz con copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3. Con il supporto Thunderbolt 4 è possibile aggiungere un dock esterno o un’unità di archiviazione ad alta velocità. TUF Dash F15 supporta lo standard Power Delivery tramite USB Type-C fino a 100 W, consentendo quindi la ricarica tramite vari di caricabatterie e power bank compatibili.

I prodotti ASUS presentati al CES 2022 saranno disponibili nei prossimi mesi. I prezzi non sono stati per il momento indicati.

Tutte le notizie e le novità dal CES 2022 le trovate a partire da questa pagina di macitynet.