Come ascoltare Audio Spaziale su Mac con Apple Music e Facetime

Tra le novità di macOS 12 Monterey c’è il supporto per Audio Spaziale con l’app Musica e FaceTime su Mac. Con l’app di Apple che consente di effettuare chiamate video e audio, la funzione in questione (disponibile sui Mac con chip M1 o successivi) crea un campo sonoro che aiuta ad avere nelle videochiamate una fluidità alla stregua delle conversazioni dal vivo. Le singole voci sono ben separate e sembrano provenire proprio dal punto in cui le persone appaiono in video.

Oltre che con FaceTime, come accennato l’Audio Spaziale è disponibile anche con l’app Musica. Con un abbonnamento ad Apple Music, è possible ascoltare determinati brani in audio spaziale con Dolby Atmos. I brani supportati vengono riprodotti automaticamente in Dolby Atmos quando ascoltati con:

AirPods, AirPods Pro, AirPods Max o AirPods (3a generazione)

Beats Fit Pro, BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro o Beats Studio Buds

Altoparlanti integrati di MacBook Pro (modello del 2018 o successivi), MacBook Air (modello del 2018 o successivi) oppure iMac (modello del 2021) con macOS Big Sur 11.4 o seguenti.

Che cos’è l’Audio Spaziale?

A Maggio 2021 Apple ha annunciato l’arrivo su Apple Music dell’Audio Spaziale con supporto per Dolby Atmos, offrendo a chi ha un abbonamento una qualità audio all’avanguardia nel settore. Audio Spaziale dà agli artisti la possibilità di creare “esperienze audio immersive” caratterizzate da un suono limpido e multidimensionale, permettendo di riprodurre musica offrendo la sensazione che provenga da ogni punto intorno a chi ascolta, e anche dall’alto.

Zane Lowe, co-responsabile Artis Relations e conduttore del servizio di streaming di Apple, ha in precedenza spiegato che in tempi moderni, musica è spesso sinonimo di innovazione. Registrazioni multicanale, chitarre elettriche, microfoni e sintetizzatori, tape echo e campionatori, MIDI, iPod: sono state inventate tantissime tecnologie per riprodurre, acquisire, registrare, mixare e condividere la musica.

Con audio spaziale, musicisti, ingegneri e produttori hanno uno strumento straordinario per offrire un’inedita esperienza 3D a milioni di utenti. Il cambiamento verrà dagli artisti che sceglieranno di adottarlo e da parte delle persone che lo useranno e delle persone che lo ameranno. A detta del dirigente di Apple, in futuro ci saranno artisti nati nell’era dell’audio spaziale, così come noi attuali ascoltatori di musica siamo nati nell’era dell’audio stereo. A suo dire arriveremo a un punto in cui magari l’idea di fare un album stereo non li sfiorerà nemmeno, perché non conosceranno altro che l’audio spaziale. E comporre musica spaziale diventerà solo più facile.

Apple ha messo a punto degli strumenti per creare musica immersiva integrati direttamente in Logic Pro, permettendo a ogni musicista di creare e mixare le proprie canzoni in audio spaziale per Apple Music, in studio, a casa o in qualsiasi posto si trovi. Ovviamente l’audio stereo continuerà a esistere. Nessuno lo cancellerà, come nessuno ha cancellato il mono. I brani scritti per essere ascoltati in stereo avranno sempre un suono stereo incredibile. Ma secondo Zane Lowe la musica si farà strada in un ambiente spaziale: non si tratta della fine di qualcosa ma l’inizio di qualcosa di nuovo.

Come attivare Audio Spaziale con Apple Music su Mac

Per ascoltare audio spaziale Dolby Atmos su Mac basta aprire l’app Musica, dal menu “Musica” selezionare “Preferenze”, da qui la sezione “Riproduzione” e impostare la voce “Automatico” nelle opzioni Dolby Atmos (questa voce compare solo con l’abbonamento ad Apple Music). Se volete usare altri auricolari o cuffie che non supportano la riproduzione automatica, scegliete l’opzione Sempre attivo.

Audio Spaziale su HomePod, Apple TV 4K, Apple Airpods e Beats

È possibile ascoltare l’audio Dolby Atmos anche con HomePod: su iPhone o iPad, basta aprire l’app Casa, toccare il tasto Home, da qui “Impostazioni Casa”, sotto Persone, toccare il proprio nome, poi “Apple Music” e attivare o disattivare Dolby Atmos.

Su Apple TV 4K bisogna connettere gli altoparlanti HomePod configurati come altoparlanti predefiniti oppure una soundbar compatibile con Dolby Atmos, un ricevitore AV compatibile con Dolby Atmos o un televisore che supporti l’audio Dolby Atmos, o ancora AirPods, AirPods Pro, AirPods Max o AirPods (3a generazione), Beats Fit Pro, BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro o Beats Studio Buds. Per attivare o disattivare Dolby Atmos su Apple TV 4K basta andare su Impostazioni > App, selezionare Musica e poi Dolby Atmos per impostare l’opzione su Automatico oppure su No.

Qui sotto cuffie e auricolari Apple e Beats compatibili con Audio Spaziale e relativo prezzo.

Apple Airpods

Beats

Come verificare se un brano è disponibile in Dolby Atmos?

Basta riprodurre il brano e verificare la presenza del badge Dolby Atmos nella schermata In riproduzione. Se tutti i brani di un album sono disponibili in Dolby Atmos, apparirà il badge Dolby Atmos nella pagina dei dettagli dell’album. Alcuni brani sono disponibili in Dolby Atmos solo in una determinata versione di un album.

Come ottenere la versione in Dolby Atmos di un brano già scaricato nella propria libreria?

Per ottenere la versione in Dolby Atmos di un brano che abbiamo già scaricato da Apple Music, basta solo eliminare il brano e scaricarlo di nuovo dal catalogo di Apple Music (bisogna ovviamente attivare l’opzione per scaricare in Dolby Atmos nelle impostazioni del prpprio iPhone, iPad, Mac).

Come ascoltare la versione stereo di un brano scaricato in Dolby Atmos?

Scaricando la versione in Dolby Atmos, viene scaricata automaticamente anche una versione stereo del brano. Per ascoltare quest’ultima, basta disattivare Dolby Atmos nelle Impostazioni e riprodurre il brano.

