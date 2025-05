Agcom sperimenta la verifica dell’ età nei siti per adulti

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni AGCOM è stata scelta dalla Commissione europea, in un gruppo ristretto di Digital Services Coordinators, per partecipare alle attività di sperimentazione della nuova applicazione per la verifica dell’ età dei minori per l’accesso alle piattaforme online che ospitano contenuti per adulti, inclusi i siti pornografici.

Si tratta di una delle novità più importanti introdotte dal Regolamento europeo relativo al mercato unico dei servizi digitali (Digital Services Act), entrato in vigore il 17 febbraio 2024.

Il DSA ha introdotto l’obbligo in capo alle piattaforme online di rispettare i diritti fondamentali degli utenti online, in particolar modo quelli dei minori. In tale ambito, è previsto che le piattaforme online debbano garantire che i propri servizi offrano agli utenti più giovani un livello elevato di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione.

A tal fine, la Commissione europea sta lavorando a un’applicazione di age verification, destinata a fornire una soluzione provvisoria, in attesa dell’entrata in vigore del Portafoglio di identità digitale dell’UE, prevista per la fine del 2026.

L’applicazione, basata sulla stessa tecnologia prevista per il Portafoglio UE, consentirà ai fornitori di servizi online di verificare se gli utenti hanno 18 anni o più, senza compromettere la loro privacy, rafforzando ulteriormente la protezione dei minori online.

L’obiettivo del progetto è sviluppare, entro l’estate del 2025, una soluzione di verifica dell’età armonizzata a livello UE e rispettosa della privacy, che includa un’applicazione open source white-label.

Attraverso tale applicazione gli utenti potranno richiedere l’attestazione digitale della maggiore età (“prova dell’età”) a soggetti terzi certificati (es. fornitori di identità digitale). La prova dell’età, che non contiene informazioni circa l’identità dell’utente, sarà memorizzata esclusivamente all’interno del dispositivo su cui è installata l’applicazione.

Quando l’utente accede a siti o piattaforme riservati agli adulti, questi invieranno una richiesta di verifica dell’età e tramite la stessa applicazione (ad esempio inquadrando il QR code mostrato dal sito o piattaforma) l’utente potrà inviare direttamente la “prova dell’età” in forma anonima.

AGCOM è stata chiamata a fornire il proprio contributo per la sperimentazione dell’app, con l’obiettivo di una rapida adozione a regime delle soluzioni tecnologiche condivise a livello europeo. L’Autorità ha già individuato le misure tecniche e di processo che siti e piattaforme che diffondono contenuti pornografici, devono implementare per autorizzare l’accesso ai propri servizi ai soli utenti maggiorenni.

Tali misure prevedono che l’attestazione digitale della maggiore età sia fornita da soggetti terzi certificati che non conoscono l’utilizzo che ne farà l’utente, e che sia lo stesso utente a inviare direttamente la “prova dell’età” al sito o piattaforma che ne richiede la verifica, in forma anonima senza comunicare alcun dato personale.

A conclusione della fase di sperimentazione, la soluzione attuativa delle misure stabilite da Agcom sarà armonizzata con l’applicazione della verifica dell’età della Commissione europea e potrà essere messa a disposizione per l’utilizzo da parte dei siti e piattaforme online che offrono contenuti riservati agli utenti maggiorenni.

Negli scorsi giorni la Commissione UE ha avvertito Apple e Shein per una lunga serie di violazioni a cui le due società dovranno porre rimedio, in caso contrario rischiano multe sostanziose. Tutti gli articoli dedicati al mondo economico – finanziario sono disponibili nella sezione Finanza e Mercato di Macitynet.