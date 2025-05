Nissan Micra torna in Italia per la prima volta 100% elettrica

La sesta generazione di Nissan Micra torna nel Bel Paese, la prima anche in versione 100% elettrica, per continuare la sua storia di successo, iniziata nel 1992, anno di arrivo nel mercato italiano del segmento delle vetture per la città.

La nuova Micra arriva in un contesto di mercato in cui il segmento B si conferma il più importante in Italia e in crescita negli ultimi quattro anni. Inoltre, all’interno di questo segmento le vendite elettriche sono in forte crescita, tanto che i primi quattro mesi del 2025 hanno registrato volumi superiori a quelli dell’intero 2024, una tendenza confermata anche per i prossimi anni.

Da segnalare Nissan More, garajzia che si estende fino al decimo anno di vita della vettura o fino al limite di 200.000 km di percorrenza. Nissan More è un programma di garanzia gratuito che si attiva e si rinnova a ogni tagliando di manutenzione eseguito presso la rete della casa automobilistica.

Design audace e inconfondibile

Progettata presso il Nissan Design Europe (NDE) di Londra, la nuova MICRA mostra un design con linee semplici e superfici pulite, caratterizzato da finiture e dettagli raffinati. Il suo aspetto da SUV, i passaruota pronunciati e il baricentro basso conferiscono alla vettura un senso di robustezza.

I cerchi da 18 pollici contribuiscono ad esaltare l’aspetto di solidità e sono disponibili in tre diverse opzioni a seconda dell’allestimento: copricerchi Active, cerchi in lega Iconic e Sport. I fari, leggermente sporgenti dalla superficie frontale della vettura, lampeggiano a ogni apertura delle portiere. Le luci posteriori LED sono costituite da elementi luminosi circolari, dal design essenziale.

Sei colori per gli esterni – Pure White, Elegant Silver, Mystery Black, Noble Marine, Authentic Blue e Rebel Red – che insieme all’opzione di tetto nero danno vita a 11 combinazioni.

Interni

Tutte le informazioni fondamentali sulla vettura e sulla guida sono accessibili tramite uno schermo configurabile ad alta risoluzione da 10,1″ posto dietro al volante a tre razze. Un ulteriore display touchscreen da 10,1″, situato al centro della plancia e leggermente orientato verso il conducente, gestisce le funzioni di navigazione, audio e telefono.

Il rivestimento dei sedili, che cambia in funzione dell’allestimento, è offerto nelle tre diverse finiture: Modern, Audacious e Chill, mentre l’illuminazione ambientale dell’abitacolo è disponibile in 48 colori diversi.

Compatta ma spaziosa

Lunga 4 metri, larga 1,8 metri e con un passo di 2,54 metri, la nuova MICRA vanta un bagagliaio di 326 litri estendibile fino a 1106 litri, grazie ai sedili posteriori abbattibili in modalità 40/60.

Guida EV fino 408 km di autonomia e ricarica rapida

Per la prima volta Nissan Micra è disponibile in versione 100% elettrica, con due opzioni di batteria – 40 kWh e 52 kWh – e autonomia fino a 408 chilometri.

La funzione di ricarica rapida offre prestazioni ai vertici della categoria, grazie al caricatore CC da 100 kW per la batteria da 52 kWh (80 kW per la batteria da 40 kWh) che porta il livello della batteria dal 15% all’80% in 30 minuti. Entrambe le batterie sono dotate di una pompa di calore e di una funzione di riscaldamento e raffreddamento, per aumentare l’efficienza di ricarica.

La nuova MICRA è dotata della tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), che permette di usare la batteria per alimentare dispositivi esterni, come altoparlanti, ventilatori o aspirapolvere.

La nuova MICRA pesa 1.400 kg (1524 kg con l’opzione batteria più grande). Il pacco batterie posizionato nella parte più bassa della piattaforma EV, le sospensioni anteriori a montanti indipendenti con ammortizzatori passivi e le sospensioni posteriori multi-link – configurazione tipica dei veicoli di segmento superiore – unitamente alla coppia immediatamente disponibile e allo sterzo reattivo, promettono prestazioni dinamiche, maneggevolezza e comfort di guida.

Il guidatore può personalizzare il comportamento della vettura in base al proprio stile di guida, scegliendo con un comando al volante una fra le tre modalità di guida comfort, sport ed eco, che offrono diverse combinazioni programmate di potenza, coppia, risposta dell’acceleratore, taratura dello sterzo, illuminazione ambientale, colore del quadro strumenti e informazioni su questo visualizzate.

Sul versante connettività, i servizi NissanConnect con Google, permettono di effettuare chiamate, ascoltare musica in streaming, pianificare i viaggi, connettersi con dispositivi domestici intelligenti, inviare messaggi ai propri contatti e controllare diverse funzioni del veicolo tramite comandi vocali.

Suite Google

La nuova Micra è il secondo veicolo della gamma europea Nissan con suite Google integrata nel sistema di infotainment, che comprende anche Google Maps. Una volta effettuato l’accesso con un account Google personale, il guidatore può accedere alle proprie destinazioni preferite, riducendo così la dipendenza dal cellulare e dalla rete mobile. Gli aggiornamenti over-the-air, inoltre, garantiscono mappe sempre aggiornate.

Google Maps ha un ruolo centrale nella funzione In-Car Route Planning nella Micra elettrica. Infatti, se la destinazione impostata prevede una percorrenza superiore all’autonomia disponibile, il sistema propone le stazioni di ricarica lungo il percorso, tenendo conto dell’autonomia residua, del consumo medio e pre-condiziona la batteria per ottimizzare la velocità di ricarica.

Il guidatore ha inoltre accesso a un ecosistema di app disponibili su Google Play che possono essere scaricate, per ascoltare musica, podcast, audiolibri e molto altro direttamente dall’auto.

L’integrazione di Google Assistant permette di gestire alcune funzioni tramite comandi vocali. È sufficiente dire “Hey Google” per controllare il sistema di climatizzazione, i sedili riscaldabili, gestire il navigatore o controllare i dispositivi domestici intelligenti, senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Tramite l’app NissanConnect Services, il guidatore può accedere a funzioni e informazioni sulla vettura tramite telefono cellulare. Da remoto, è così possibile verificare lo stato di carica della batteria, la posizione dell’auto, la cronologia delle ricariche, gestire la temperatura dell’abitacolo e il programma di ricarica.

La nuova MICRA è disponibile anche con Apple CarPlay e Android Auto di serie per chi preferisce collegare il proprio smartphone alla vettura.

Sistemi di sicurezza

La ricca dotazione di tecnologie per la sicurezza, incoude ProPilot Assist, che comprende l’assistenza al mantenimento della corsia, il cruise control adattivo e la frenata di emergenza.

Altri sistemi di sicurezza disponibili sono la frenata di emergenza automatica, il sistema di avviso abbandono involontario della corsia, il sistema di monitoraggio del conducente, il sistema di avviso e intervento angolo cieco, la frenata posteriore di emergenza automatica, il sistema di allerta oggetti in movimento nella zona posteriore, il sistema di allerta uscita sicura dei passeggeri.

Tutte le immagini di questo articolo sono di Nissan. I prezzi della nuova Micra saranno comunicati entro il mese di luglio. Le notizie su auto, veicoli elettrici e mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart del nostro sito.