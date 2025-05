Shein viola le regole UE con falsi sconti e non solo

Con una media di oltre 45 milioni di utenti mensili in Unione Europea, Shein rientra tra le piattaforme online di grandi dimensioni e come tale deve rispettare le regole più stringenti del Digital Services Act – DSA, ma l’ultima indagine UE evidenzia diverse violazioni che vanno dai falsi sconti alle informazioni ingannevoli sui prodotti e restituzioni e altro ancora.

La classificazione di Shein come piattaforma di grandi dimensioni in base ai parametri del Digital Services Act è avvenuta nel 2024. In base alle ultime violazioni segnalate dall’UE, Shein ha ora un mese di tempo per adeguare le sue pratiche commerciali, in caso contrario potrebbe essere multata per un importo che può arrivare fino al 6% del fatturato globale.

Secondo il network di Cooperazione per la Tutela dei Consumatori UE sconti e riduzioni di prezzo indicati da Shein non rispecchiano in modo accurato il prezzo precedente dei prodotti. Segnalate anche scadenze fittizie per esercitare pressioni sui clienti, per fare in modo che completino gli acquisti rapidamente.

L’elenco delle violazioni include anche etichette di prodotto ingannevoli: in sostanza Shein magnifica alcune caratteristiche speciali quando invece si tratta di qualità e requisiti obbligatori per legge. Il rivenditore fast fashion noto per prezzi stracciati, sempre secondo l’UE, nasconde le informazioni di contatto ed offre dati incompleti o errati per le pratiche di restituzione dei prodotti e anche sui rimborsi.

Anche le dichiarazioni di sostenibilità per l’UE sono false o ingannevoli. Infine l’UE richiede a Shein ulteriori informazioni sulla conformità alle leggi contro recensioni, valutazioni e classifiche fuorvianti. Ma questo non è l’unico problema di Shein in Europa: negli scorsi giorni è arrivata la proposta UE per introdurre una tariffa fissa di due euro per i piccoli pacchi provenienti dalla Cina, come già fatto in USA da Trump.

