Aggiornare il firmware degli Airpods è facile come andare in un negozio

Aggiornare il firmware di AirPods, AirPods Pro e AirPods Max sarà possibile anche se non si ha un iPhone, iPad o Mac ma sarà né facile né comodo.

È questo quel che si può dire scorrendo una versione aggiornata di un documento di supporto sul sito di Apple nel quale si comunica agli utenti di AirPods, inclusi gli ultimi, che non hanno un dispositivo che consente di aggiornare questi accessori, che è possibile recarsi negli Apple Store o presso un rivenditore autorizzato per aggiornare il firmware.

Si tratta di un passo avanti rispetto a quanto accadeva in precedenza. Chi non ha un iPhone, un iPad o un Mac non aveva finora la possibilità di aggiornare il firmware degli AirPods. Apple distribuisce periodicamente degli aggiornamenti firmware con migliorie, update distribuiti in modo automatico mentre gli AirPods sono in carica ed entro il raggio d’azione del Bluetooth del proprio

Nonostante si apra una possibilità in più, questa non è certamente comoda come la possibilità di aggiornare il firmware da soli e in modo trasparente tramite iPad, iPhone o Mac. In ogni caso l’update del firmware negli Apple Store o nei negozi autorizzati può essere utile per quei pochi o tanti utenti di PC o dispositivi Android che usano auricolari e cuffie della Mela.

Del resto gli Airpods nascono come un prodotto per utenti Apple e per loro le cose sono molto più semplici e trasparenti rispetto a salire in macchina o camminare per arrivare ad un negozio e chiedere un aggiornamento.

Chi ha un iPhone o un iPad può aggiornare prima di tutto questi sistemi e poi andare in Impostazioni > Bluetooth, quindi toccare il pulsante Info accanto al nome dei propri AirPods; scorrendo verso il basso fino alla sezione Informazioni è possibile trovare la versione del firmware. Nel momento in cui scriviamo le ultime versioni dei firmware AirPods, sono:

AirPods Pro (2a generazione): 5E133

AirPods Pro (1a generazione): 5E133

AirPods (2a e 3a generazione): 5E133

AirPods Max: 5E133

AirPods (1a generazione): 6.8.8

Anche da Mac è possibile verificare gli aggiornamenti firmware degli AirPods. Prima di tutto bisogna aggiornare il Mac con gli ultimi aggiornamenti disponibili, poi tenere premuto il tasto Opzione mentre si sceglie menu  > Informazioni di Sistema; si fa clic su Bluetooth, e sotto gli AirPods è possibile visualizzare la versione del firmware. Con macOS Ventura, basta scegliere il menu  > Impostazioni di sistema, fare clic su Bluetooth, quindi fare clic sul pulsante Info accanto al nome dei propri AirPods.