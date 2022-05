AirPods Pro 2, tutto quello che c’è da sapere

AirPods ha segnato un cambiamento epocale nel mondo degli auricolari TrueWireless e chissà che Apple abbia intenzione di ripetersi con AirPods Pro 2, molto attese da tanti appassionati. Sono davvero tante le indiscrezioni e gli indizi su queste cuffie, anche se (come ovvio) ancora non c’è nulla di ufficiale da parte di Apple.

AirPods Pro 2 saranno gli auricolari eredi dei primi Airpods Pro (recensione qui) e seguiranno l’uscita di AirPods 3 (provati da Macitynet qui), disponibili ormai da tempo, e che hanno ripreso molto dalla serie “Pro”, per distaccarsi dai modelli tradizionali. Non è facile immaginare quali potrebbero essere le novità in arrivo. Ma per fortuna lavorando un po’ sulle indiscrezioni e un po’ su alcun deduzioni logiche si arriva a formulare un loro profilo

Due modelli

La prima ipotesi è che potrebbero esserci due distinti modelli di Airpods Pro 2. L’ipotesi sorge da alcune immagini postate dal “leaker” noto come Mr-white, che in passato si è dimostrato affidabile in merito a futuri prodotti di Apple; in un suo tweet con immagini di un presunto componente che dovrebbe essere usato nella seconda generazione degli AirPods Pro.

Nelle foto si vede un componente usato negli attuali AirPods Pro e quello previsto per la seconda generazione degli auricolari. I cavi in questione sono di due misure diverse, elemento che, secondo il leaker, lascia immaginare che i futuri auricolari saranno proposti in due diverse dimensioni.

Design Apple AirPods Pro 2

Apple non è solita effettuare cambiamenti radicali nel design da una generazione all’altra di dispositivi. E’ capitato con Apple Watch, che nel tempo è certamente migliorato, pur mantenendosi sostanzialmente identico nel design. E’ così anche con iPhone o iPad e, molto probabilmente, sarà così anche con AirPods Pro.

Le notizie sul permanere, nella sostanza, dello stesso stile degli AirPods Pro provengono da Mac Otakara, che avrebbe ricevuto indiscrezioni da produttori asiatici di accessori e dai protagonisti delle catene di approvvigionamento.

Qualche cosa però potrebbe cambiare. Ad esempio la custodia di ricarica (ancora con connettore Lightning, e non USB-C dice l’analista Ming Chi Kuo) dovrebbe essere più compatta: 46 mm di altezza, 54 mm di larghezza e con uno spessore di appena 2,1 cm.

Le dimensioni fisiche degli auricolari non sono note ma il loro design non si modificherà. Una piccola modifica sarebbe in un piccolo foro per il fissaggio di un cordino.

L’unica voce discordante sulle novità degli Airpods Pro provengono da Bloomberg che ha suggerito una situazione completamente diversa. Secondo quest’ultima fonte, AirPods Pro 2 potrebbero ottenere un design radicalmente diverso, addirittura senza steli, trasformando così gli auricolari della Mela in “bottoni”, più simili alle Galaxy Buds Live di Samsung o ai Beats Studio Buds

Caratteristiche AirPods Pro 2

Qualche voce punta l’attenzione sulla possibilità che gli auricolari si aprano su funzioni fitness. Questo vuol dire che gli auricolari presenterebbero nuovi sensor e funzionalità di tracciamento degli esercizi. In questa ottica gli auricolari si collocherebbero nel solco tracciato da Apple Watch che ha particolare attenzione al fitness.

Rimangono, però, sconosciute, quali potrebbero essere queste funzioni fitness anche se è facile fare qualche ipotesi guadando alla concorrenza. Al momento esistono già auricolari che misurano la frequenza cardiaca e non dovrebbe essere difficile permettere agli Airpods Pro 2 di tracciare passi, distanze percorse, calorie consumate sfruttando anche la connessione con iPhone. Gli Echo Buds 2 di Amazon hanno funzionalità simili quando connessi con l’applicazione Alexa.

In via ufficiale, il dirigente Apple, Kevin Lynch, ha anche accennato a funzionalità aggiuntive di monitoraggio del fitness per gli AirPods. L’idea è di sfruttare due set di sensori, come iPhone e Apple Watch, di combinare i dati per un tracciamento più accurato.

Ovviamente, AirPods Pro 2 continuerebbero ad ottenere tutte le funzioni già presenti sul primo modello migliorandole. Questo vuol dire avere una migliore modalità trasparenza per rendere agli utenti più facile l’ascolto di ciò che li circonda, come potenziali pericoli in arrivo, oltre che fornire il riconoscimento vocale per interrompere la riproduzione a condizioni predefinite. Ancora, potrebbero includere tecnologia di conduzione ossea, il supporto per app di terze parti e la compatibilità con l’AirTag Apple, per semplificare l’individuazione di AirPods smarriti.

Tra le altre, nei mesi scorsi è stata scovata una domanda di brevetto Apple che descrive in dettaglio come i futuri AirPods potrebbero identificare l’utente dalla forma del loro condotto uditivo. Ancora, Kuo ha riferito che gli ‌AirPods Pro di seconda generazione presenteranno nuovi punti di forza che a suo modo di vedere dovrebbero determinare un incremento della domanda, incluso il supporto per il formato audio Apple Lossless (ALAC) e la custodia in grado di attivare un allarme sonoro permettendo all’utente di individuare la loro posizione.

Durante la WWDC 2021, inoltre, Apple ha annunciato una serie di aggiornamenti in arrivo sugli di AirPods esistenti, ed è probabile che almeno alcuni di questi vengano forniti di serie con gli AirPods Pro 2. Le novità variano dal supporto Dov’è migliorato a una modalità “Conversation Boost” progettata per aiutare le persone con lieve perdita dell’udito.

La release di iOS 15, inoltre, ha portato agli AirPods Pro originali alcune novità, che ovviamente saranno presenti anche nella nuova periferica. Stiamo parlando di notifiche acustiche per i promemoria, il già citato Conversation Boost per migliorare l’ascolto delle voci durante e il supporto audio spaziale esteso per Apple TV e Mac.

Naturalmente, ci si aspetta che AirPods Pro 2 mantengano inalterate le funzioni già introdotte da iOS 14, come la commutazione automatica tra dispositivi, il supporto Dolby Atmos e l’audio spaziale che crea un’esperienza teatrale per gli ascoltatori.

Da non dimenticare anche la recente acquisizione da parte di Apple di Primephonic, che dovrebbe anche offrire un’esperienza di ascolto più coinvolgente per i fan della musica classica: AirPods Pro 2 potrebbe avere driver migliori per fornire un’esperienza di ascolto particolarmente ottimizzata per questo genere musicale.

Ci si aspetta anche che AirPods Pro 2 possano fare un passo ulteriore in avanti con la tecnologia di cancellazione del rumore attiva. È possibile che Apple esegua anche modifiche all’EQ adattivo, per ottimizzare l’ascolto musicale a seconda dell’udito di ciascun utente, differenziato anche per ciascun orecchio.

Quanto ai driver, dando per scontato gli AirPods Pro 2 non possono avvicinarsi alle dimensioni di quelle degli AirPods Max (40 mm), Apple potrebbe fornire al nuovo modello una componente migliorata. E’ possibile ipotizzare anche l’impiego del chip H1 per migliorare la latenza audio, gestire al meglio la batteria e la connettività, fornendo il supporto vivavoce “Hey Siri” e la funzione Audio Share per ascoltare musica su due set di AirPods o cuffie Beats da un’unica sorgente.

AirPods Pro 2, speranze

Al di là di quelli che sino ad oggi sono i rumor sulla seconda generazione di auricolari Pro di Apple, non mancano le speranze e richieste qualche volta irrealistiche qualche volta più avvicinabili.

Ad esempio, in molti chiedono la possibilità di regolare il livello di ANC, così da ridurlo, quando non serve al massimo per preservare la batteria. Molti concorrenti, come Bose, hanno una funzione di riduzione del rumore as seconda dell’intensità di quello ambientale.

Ancora, sarebbe gradita la possibilità di modificare manualmente i livelli di frequenza tramite EQ, come ad esempio accade sulle Sony WF-1000XM4.

L’autonomiaè un altro punto in cui Apple è chiamata a migliorare. Se l’attuale modello riesce a raggiungere le 4 ore e mezza, AirPods 3 arriva a 6 ore, dunque non c’è motivo per cui Apple non possa quanto meno fare lo stesso per gli AirPods Pro 2, considerando che alcuni dei competitor offrono tempi di riproduzione fino a 8 ore.

Ancora, un pieno supporto Android potrebbe essere gradito a molti, anche ad Apple stessa, che amplierebbe a dismisura la base di utenti cui vendere i nuovi auricolari.

Si potrebbe anche sperare nel supporto per la ricarica wireless inversa: potrebbe essere arrivato il momento di permettere agli utenti di ricaricare il case degli auricolari tramite iPhone.

Prezzo AirPods Pro 2

Non ci sono ancora informazioni certe sul prezzo di AirPods Pro 2, ma anche in questo caso è possibile farsi un’idea verosimile, sulla base del listino esistente, oltre che dando uno sguardo ai prezzi della concorrenza.

Gli Apple AirPods Pro sono stati lanciati a 279 euro. Probabilmente sarà questo il prezzo dei prossimi auricolari Apple della serie Pro. Anche perché questo listino li metterà in competizione con i principali rivali presenti sul mercato, come i già citati Sony WF-1000XM4.

Data di uscita

Si ritiene che la produzione di massa degli AirPods Pro 2 possa iniziare nella seconda metà di questo 2022. Questo vuol dire che la release degli auricolari potrebbe essere prevista entro la fine dell’anno o, al massimo, nel primo quarto del 2023.