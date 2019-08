Come aggiornare il firmware degli AirPods

Piccola guida per aggiornare il firmware di AirPods, gli auricolari completamente senza fili di Apple che sono da pochi giorni giunti alla loro seconda generazione. Tenerli aggiornati è importante perché consente di risolvere i piccoli problemi o bug che possono essere stati scoperti a seguito della commercializzazione.

Mentre gli altri dispositivi Apple dispongono di un menu per l’aggiornamento del software, gli AirPods ne sono sprovvisti. Infatti per impostazione predefinita, il firmware di questi auricolari si aggiorna automaticamente: è sufficiente che siano inseriti nella relativa custodia e collegati via Bluetooth all’iPhone.

Il sistema è pensato per scaricare autonomamente il nuovo firmware sul telefono al momento del rilascio e l’aggiornamento viene altrettanto automaticamente senza notifiche o messaggi di sorta.

Se tuttavia ciò non dovesse avvenire, è possibile forzare l’aggiornamento manualmente. Per farlo è sufficiente connettere l’iPhone o l’iPad abbinato al Wi-Fi e inserire gli AirPods nella loro custodia. Quindi, aprire il coperchio di quest’ultima. Comparirà il menu delle cuffie: chiudetelo, quindi chiudete pure il coperchio degli AirPods e attendete qualche minuto. Se è disponibile un aggiornamento firmware, verrà scaricato e installato automaticamente nei successivi 30 minuti.

Per controllare la versione attualmente installata sui propri AirPods è sufficiente aprire l’app Impostazioni su iPhone, quindi recarsi nella scheda Generali > Informazioni, quindi selezionare AirPods per conoscere il numero della versione firmware presente.

Purtroppo al momento non è disponibile una pagina o un sistema ufficiale per conoscere l’elenco dei firmware rilasciati da Apple nel corso del tempo e verificare quindi se la versione in proprio possesso è l’ultima attualmente disponibile, quindi per essere certi di avere le cuffie aggiornate consigliamo di eseguire questo procedimento periodicamente.

