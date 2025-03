Firefox da aggiornare subito per continuare a vedere Netflix e Prime Video

Pubblicità

Se usate il browser Firefox aggiornatelo. Dal 14 marzo alcune estensioni e servizi di streaming potrebbero non più funzionare sulle vecchie versioni di Firefox.

Il motivo dei possibili malfunzionamenti è legato alla scadenza di un certificato root

(rilasciato da un’autorità fidata che verifica l’autenticità di siti web) utilizzato per verificare i contenuti firmati e i componenti aggiuntivi per vari progetti Mozilla, incluso Firefox.

Quando un certificato scade, i sistemi che si basano su quel certificato non possono più verificare questi elementi, il che può causare l’interruzione del funzionamento di funzionalità come componenti aggiuntivi o la riproduzione di contenuti multimediali sicuri.

Senza l’aggiornamento alla versione di Firefox 128 o successiva (o ESR 115.13+ per gli utenti delle versioni ESR – Extended Support Release – di Firefox, inclusi gli utenti Windows 7, 8, 8.1 e macOS 10.12, 10.13, 10.14), questa scadenza potrebbe causare problemi rilevanti con componenti aggiuntivi, firma dei contenuti e riproduzione di contenuti multimediali protetti da DRM (da servizi quali Netflix e Amazon Prime Video).

Come aggiornare Firefox

Per evitare questi problemi, è essenziale aggiornare Firefox prima del 14 marzo 2025. Nella versione desktop del browser è possibile verificare la presenza di aggiornamenti selezionando dal menu “Firefox” la voce “Informazioni su Firefox”: se sono presenti update verranno installati e, al termine, è possibile riavviare il browser.

L’ultima versione di Firefox si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac o PC Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu “Firefox”, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

Il modo più semplice per aggiornare Firefox per Android è utilizzare Google Play: è possibile verificare se la propria versione è aggiornata e nel caso in cui non lo fosse, aggiornarla.