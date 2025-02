MacBook Air M3, tanti modelli a solo 999 €

Pubblicità

Come sapete Apple ha lanciato nel 2024 MacBook Air M3 e nello stesso tempo scontato il MacBook Air M2 presentandolo come un grande affare. Ma ora, oltre al modello MacBook Air con M2 a 908,9 € trovate la versione M3 da 256 GB e schermo da 13″ con 16 GB di memoria su Amazon a soli 999 € in diverse varianti di colore.

Ricordiamo che il nuovo modello del portatile “sottile e leggero” è stato presentato a marzo e presenta alcune specificità interessanti anche se non è certo rivoluzionato rispetto ad M2. Ecco le principali

Fino al 60% più veloci rispetto agli M1

rispetto agli M1 13 volte più rapidi dell’ultimo modello con processore Intel

dell’ultimo modello con processore Intel 18 ore di autonomia

di autonomia supporto a 2 monitor esterni

WiFi 6E due volte più veloce rispetto agli Air M2

due volte più veloce rispetto agli Air M2 per la prima volta anche disponibile pure 24 GB di memoria RAM unificata

unificata ora anche con 1 TB o 2 TB di SSD

Neural Engine a 16 core per il machine learning dell’AI direttamente sulla macchina

per il machine learning dell’AI direttamente sulla macchina 4 colori disponibili

Come abbiamo detto nel corso della presentazione, i MacBook Air M3 differiscono dagli M2 non solo per il processore appunto di nuova generazione (qui i primi benchmark) ma anche per il WiFi 6E, il tutto con una differenza di 100 €.

Se volete approfondire il confronto trovate tutto quello che c’è da sapere in questo nostro esaustivo articolo.

Tornando al MacBook Air in sconto, quello che presentiamo qui, a differenza di altre versioni che abbiamo presentato in sconto, abbiamo come accennato, la memoria RAM da 16 GB. Il doppio della versione base. È forse superfluo, ma lo diciamo lo stesso, ricordare che chi lavora con grandi file avrà significativi benefici dalla memoria da 16 GB.

Grazie alla qualità dello schermo e alle eccellenti prestazioni del processore M3, questo Mac è interessante per un pubblico di creativi, per chi ama vedere contenuti multimediali, per chi gestisce le immagini e per chi in genere preferisce avere una maggior superficie di lavoro.

Per avere accesso alla promozione che consente di avere uno sconto di 350 € rispetto al prezzo ufficiale basta cliccare qui e scegliere la vostra variante di colore preferita.