Aggiornate le app iWork per iOS e macOS

Apple ha rilasciato le versioni aggiornate delle app della suite iWork per iOS e macOS. Pages, Keynote e Numbers per iPad e iPhone arrivano alla versione 11.1

Le applicazioni della suite iWork, lo ricordiamo, mettono a disposizione modelli e strumenti grafici per creare progetti. Pages consente di creare documenti: si sceglie un modello, poi si aggiungono immagini, filmati, forme e grafici con vari strumenti a disposizione. Numbers è un foglio di calcolo che consente di inserire facilmente tabelle, immagini e grafici per gestire e avere un quadro visivo dei dati. Keynote consente di creare presentazioni con vari effetti “cinematografici”.

Nelle note di rilascio di Pages 11.1 per Mac, Apple riferisce le seguenti novità:

• Link a pagine web, indirizzi e‑mail e numeri di telefono da oggetti come forme, linee, immagini, disegni o caselle di testo.

Nelle note di rilascio di Keynote 11.1 per Mac, Apple riferisce le seguenti novità:

• Miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni.

Nelle note di rilascio di Numbers 11.1 per Mac, Apple indica:

• Link a pagine web, indirizzi e‑mail e numeri di telefono da oggetti come forme, linee, immagini, disegni o caselle di testo.

Simili le note di rilascio di Pages, Keynote e Numbers per iOS/iPadOS:

• Link a pagine web, indirizzi e‑mail e numeri di telefono da oggetti come forme, linee, immagini, disegni o caselle di testo.

• I docenti che utilizzano l’app Schoolwork per assegnare compiti in Pages adesso possono visualizzare i progressi degli studenti, tra cui il numero di parole e il tempo impiegato.

• Miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni.