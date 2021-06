L’app Apple TV ora è disponibile su Nvidia Shield

Ora anche gli utenti che possiedono Nvidia Shield possono scaricare l’app Apple TV, per accedere al negozio di contenuti video di Cupertino, incluso, se lo desiderano, il servizio in abbonamento Apple TV+. Gli utenti di Nvidia Shield che non sono abbonati ad Apple TV+ e che non hanno mai usufruito di un periodo di prova gratuito, possono accedere ai contenuti di Apple TV+ gratis per una settimana.

Gli appassionati di film e serie TV hanno a disposizione il supporto alla risoluzione 4K e alla tecnologia HDR per migliorare la visualizzazione, incluso anche il supporto per l’audio Dolby Atmos. Gli utenti che possiedono Nvidia Shield modello del 2019 hanno anche a disposizione l’upscaling 4K basato su Intelligenza Artificiale, una tecnologia che migliora aspetto e visualizzazione di contenuti datati sui pannelli TV più recenti.

Non solo: con l’arrivo dell’app Apple TV su Nvidia Shield gli utenti possono utilizzare il comando vocale «OK Google» per gestire i comandi base, per ricercare e navigare tra i contenuti disponibili su Apple TV+, gestire la riproduzione e così via, questo almeno in USA. Ricordiamo infatti che i dispositivi Nvidia Shield funzionano con sistema operativo Android TV.

Il rilascio dell’app Apple TV per Nvidia Shield arriva giusto in tempo per l’imminente rilascio da parte di Apple di nuove serie TV, stagioni, film e documentari su Apple TV+, tra cui anche la seconda stagione di Ted Lasso, la divertente commedia apprezzata da critica e pubblico.

Per competere meglio con Netflix e non solo, ormai da tempo Apple ha accelerato il rilascio di Apple TV sottoforma di app per diverse piattaforme di altri marchi, incluse le console di ultima generazione PlayStation 5 e Xbox, numerosi televisori di Sony e altri marchi, anche su Chromecast con Google TV e così via.

