Firefox 89 per Mac e PC con nuovo design e altre funzioni

Mozilla ha rilasciato la versione 89 del browser Firefox per macOS, versione che vanta design rinnovato e altre migliorie. L’ultimo aggiornamento vanta barra degli strumenti e menu più semplici con priorità agli elementi più importanti, schede moderne con informazioni mostrate in modo chiaro che aiutano a concentrarsi e sono facili da riorganizzare, nuove icone e messaggi più chiari. Al primo avvio è, tra le altre cose, possibile selezionare un tema grafico da usare: Sistema (stessa combinazione di colori del sistema operativo per pulsanti, menu e finestre), Chiaro (tema con combinazioni di colori chiara), Scuro (tema con combinazione di colori scura), Alpenglow (combinazione di colori variegata per pulsanti, menu e finestre).

La barra principale mostra meno fronzoli: sono visibili elementi essenziali quali i pulsanti di navigazione, barra degli indirizzi, impostazioni rapide. I menu (sia quello “hamburger”) sia il pannello che si apre con il tasto destro del mouse/equivalente combinazione del trackad) sono più chiari da leggere con descrizioni meno criptiche e meno icone.

Le schede offrono più informazioni, si possono spostare più facilmente e e sotto dal titolo è possibile rocavare informazioni aggiuntive, per capire ad esempio quale sia la scheda con un video in riproduzione; le notifiche sono state riorganizzate permettendo di ridurre e risparmiare click.

Altre migliorie (qui l’elenco completo) riguardano la modalità anonima con la tecnologia Total Cookie Protection attiva anche in questa modalità. Per gli utenti Mac è attivo l’effetto elastic overscroll con una animazione che consente di capire quando si è arrivati alla fine della pagina; è stato aggiunto il supporto per lo smart zoom (con il doppio tap delle dita sul trackpad o con un solo dito del Magic Mouse per zoomare il contenuto sotto il cursore).

Firefox 89 si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu “Firefox”, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

