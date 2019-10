Aggiornate subito iPhone 5 a iOS 10.3.4 se volete usare ancora Web, email e App Store

Se ancora utilizzate il veccho iPhone 5, sarà bene aggiornare il software all’ultima versione. Il consiglio è di Apple, spiegando che varie funzionalità (inclusa posta e navigazione web) smetteranno di funzionare se non si esegue l’aggiornamento del sistema a iOS 10.3.4 entro il 3 novembre alle 12 AM orario UTC (Universal Time Coordinated, quindi alle 14 PM in Italia nel periodo dell’ora solare).

Il rollover dei sistemi GPS avvenuto il 6 aprile renderà inutilizzabili alcune funzionalità che si appoggiano alla data e all’ora. È fondamentyale eseguire l’aggiornamento di iOS per mantenere una localizzazione GPS precisa e continuare a utilizzare le funzioni che dipendono dalla data e dall’ora corrette, tra cui App Store, iCloud, email e navigazione del web.

Come faccio ad aggiornare iOS all’ultima versione su iPhone 5?

Come sempre è possibile aggiornare iPhone, iPad o iPod touch alla versione più recente di iOS, direttamente dal dispositivo, in modalità wireless: basta collegare il dispositivo all’alimentazione, connetterlo a Internet tramite Wi-Fi, toccare Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software.

Dopo aver aggiornato l’iPhone 5, è possibile controllare il dispositivo per assicurasi che l’aggiornamento sia avvenuto correttamente: basta aprire l’app Impostazioni, toccare Generali, quindi Info: leggete il numero accanto alla versione del software; la versione del software aggiornata per iPhone 5 deve essere la numero 10.3.4.

Se non eseguite l’aggiornamento di iPhone 5 prima del 3 novembre 2019, bisognerà eseguire il backup e il ripristino tramite un Mac o un PC in quanto, non eseguendo l’aggiornamento, non si riceveranno notifiche sugli aggiornamenti software over-the-air e il backup di iCloud non funzionerà.