Kingston espande la linea di schede microSD e SD con la gamma Canvas Select Plus

Kingston annuncia oggi la disponibilità della nuova linea di schede microSD e SD Canvas Select Plus. Con questa nuova line up la società sostituisce i precedenti modelli della linea Canvas Select e offre nuovi standard in termini di velocità e capacità di memoria. Ecco di che si tratta.

Le schede Flash di memoria della linea Canvas Select Plus di Kingston sono progettate per massimizzare l’esperienza utente grazie a velocità più elevate, maggiore affidabilità e capacità di memoria fino a 512 GB, con un taglio disponibile anche in 256 GB. Canvas Select Plus raggiunge velocità UHS-1 di Classe 10 fino a 100B/ s, adatta anche per il trasferimento di foto ad alta risoluzione, acquisizione ed editing di video in full HD.

In particolare, la nuova microSD Canvas Select Plus è ottimizzata per l’uso con i dispositivi Android e assicura prestazioni con classificazione A1, offrendo così una maggiore velocità nell’avvio e nel caricamento delle app. Le specifiche perfezionate offrono agli utenti la possibilità di archiviare e lavorare con foto ad alta risoluzione e acquisizione di videocertificata per l’acquisizione di video in 4K.

Al momento in cui scriviamo su Amazon sono ancora disponibili le microSD della precedente linea Canvas Select; a breve, saranno certamente sostituite dalla nuova line up Canvas Select Plus. Per l’acquisto della versione precedente il link da seguire è direttamente il seguente.

Caratteristiche tecniche

Capacità e tagli : 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB

: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB Performance e velocità : 100MB/s in scrittura (16GB-128GB), 100/85MB/s Scrittura/Lettura (256GB-512GB)

: 100MB/s in scrittura (16GB-128GB), 100/85MB/s Scrittura/Lettura (256GB-512GB) Dimensioni : 11mm x 15mm x 1mm (microSD), 24mm x 32mm x 2.1mm (con adattatore SD)

: 11mm x 15mm x 1mm (microSD), 24mm x 32mm x 2.1mm (con adattatore SD) Formati: FAT32 (16GB-32GB), exFAT (64GB-512GB)

Importante notare come queste schede Flash Canvas Select Plus sono coperte da garanzia a vita e supporto tecnico gratuito. Per maggiori informazioni il sito ufficiale dello sviluppatore è raggiungibile cliccando direttamente qui.