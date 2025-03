Aggiornati Final Cut Pro per Mac, Final Cut Pro per iPad e Final Cut Camera

Pubblicità

Apple ha aggiornato Final Cut Pro, il suo software di montaggio video digitale per Mac. Nelle note di rilascio Apple spiega che la versione 11.1 integra “miglioramenti” e “risoluzioni di problemi”. Di seguito le note complete:

Aggiungi correzioni colore ed effetti a un clip di regolazione sopra la timeline per applicarli contemporaneamente a più clip .

per applicarli . Lasciati ispirare da Image Playground e usa Apple Intelligence per creare rapidamente immagini stilizzate sulla base di una descrizione, concetti suggeriti o delle persone presenti nelle immagini della tua libreria fotografica. (Richiede macOS 15.2 o versioni successive sui modelli di Mac con chip M1 o successivi).

e usa per creare rapidamente immagini stilizzate sulla base di una descrizione, concetti suggeriti o delle persone presenti nelle immagini della tua libreria fotografica. (Richiede macOS 15.2 o versioni successive sui modelli di Mac con chip M1 o successivi). Grazie a importanti risoluzioni dei problemi e performance ottimizzate, i flussi di lavoro della maschera magnetica sono più veloci e, con una nuova abbreviazione da tastiera, poi mostrare o nascondere l‘editor della maschera magnetica.

Usa il l’effetto Quantec Room Simulator (QRS) per creare riverberi audio naturali e trasparenti che simulino spazi acustici reali.

per creare riverberi audio naturali e trasparenti che simulino spazi acustici reali. Ottimizza l’organizzazione, rinominando gli effetti audio nell’inspector.

Mostra la sorgente di un’angolazione multicamera o un clip sincronizzato nel browser.

Sposta i marcatori sulla timeline di un clip trascinandoli a destra o a sinistra, oppure rimuovili trascinandoli fuori da un clip.

Final Cut Pro per iPad arriva alla versione 2.2. Di seguito le note di rilascio:

• Amplia i flussi di lavoro di editing grazie al supporto per l’orientamento verticale su iPad.

• Editing più rapido che mai con le abbreviazioni da tastiera per spostare una selezione, sostituire con un vuoto e sollevare dalla storyline principale o sovrascriverla.

• Acquisizione a 50 fps per una maggiore flessibilità di editing e più opzioni di distribuzione.

Aggiornata anche l’app Final Cut Camera per iPhone. Di seguito le note di rilascio della versone 1.2:

• Passa rapidamente all’obiettivo da 48 mm per realizzare scatti perfetti. (Richiede iPhone 14 Pro o modelli successivi).

• Riproduci i tuoi video Log in SDR o HDR con la vivacità della scena originale applicando le LUT di Apple Log. (Richiede iPhone 15 Pro o modelli successivi).

• Registra video in audio spaziale per un suono ancora più realistico e immersivo. (Richiede iPhone 16).

• Acquisizione a 50 fps per una maggiore flessibilità di editing e più opzioni di distribuzione.

Requisiti e prezzi

Final Cut Pro 11.1 per Mac è disponibile come aggiornamento gratuito per gli utenti della versione precedente ed è venduto a 349,9€ sul Mac App Store; il requisito minimo è macOS 14.6 o versioni successive con almeno 8GB di memoria RAM.

Final Cut Pro per iPad 2.2 si scarica dall’App Store e richiede un iPad con chip M1 o seguenti, oppure un iPad mini (con chip A17 Pro) e iPadOS 17.6 o seguenti. È richiesto un abbonamento annuale (49,00€) o mensile (4,99€) mediante gli acquisti in-app.

Final Cut Camera 1.2 si scarica gratis dall’App Store e richiede iOS 17.6 o versioni successive.