Aggiornati iMovie, Final Cut Pro, Compressor e Motion per Mac

Apple ha aggiornato i suoi software dedicati al montaggio video sul Mac. iMovie arriva alla versione 10.2.4. Tra le novità di questa release, Apple indica:

Possiiblità di importare i progetti creati con iMovie per iOS versione 2.3.

Utilizzare sedici nuovi sfondi a tinta unita e con trama, con la possibilità di modificare i colori.

Miglioramenti alla stabilità.

Final Cut Pro arriva alla versione 10.5.3. Tra le novità di questa release, Apple indica:

Possiiblità di creare e modifica viste a colonna personalizzate con il nuovo editor colonne.

Cercare i file multimediali nel browser utilizzando più criteri, tra cui i nomi dei clip, i marcatori e le note.

Ordinare i clip nel browser per tipo, come file multimediali proxy, ottimizzati e mancanti.

Miglioramenti alla stabilità.

Compressor arriva alla versione 4.5.3. Tra le novità indicate da Apple:

Possibilità di ricevere notifiche per batch di codifica completati, non riusciti e annullati.

Possibilità di incorporare descrizioni audio durante la codifica di vari formati video, tra cui MOV, MP4, M4V e MXF.

Miglioramenti alla stabilità.

FinalCut Pro 10.5.3 è disponibile sul Mac App Store come aggiornamento gratuito per i clienti esistenti e a €329,99 per i nuovi utenti. Anche Motion 5.5.2 e Compressor 4.5.3 sono disponibili sul Mac App Store come aggiornamenti gratuiti per i clienti esistenti e a €54,99 ciascuno per i nuovi utenti.