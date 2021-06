Apple, la quota di mercato 5G rosicchiata da Samsung e Vivo

Il comando di Apple sul mercato globale degli smartphone 5G si è mantenuto nel primo trimestre del 2021, anche se i concorrenti si stanno avvicinando rapidamente in quello che è diventato un segmento sempre più incerto. Samsung e Vivo stanno rosicchiando il vantaggio della Mela.

Secondo la società di ricerca Strategy Analytics, nel primo trimestre dell’anno, Apple ha spedito circa 40,4 milioni di iPhone 5G, conquistando una quota del 29,8% del mercato globale. Questa cifra è in calo al 23%, dopo che le aziende concorrenti sono apparse sullo stesso segmento.

Il secondo posto spetta ad Oppo, che ha spedito 21,5 milioni di unità, per una quota di mercato del 15,8% nello stesso periodo, in crescita del 55% rispetto all’ultimo trimestre del 2020.

Vivo ha gestito, invece, 19,4 milioni di spedizioni, conquistando il 14,3% del mercato, mentre Samsung ha raggiunto 17 milioni di unità spedite, per una fetta della torta del 12,5%. Le vendite delle due aziende sono cresciute, rispettivamente, del 62% e del 79%.

Xiaomi, che ha spedito 16,6 milioni di telefoni 5G durante il trimestre in esame, ha ottenuto il 12,2% del mercato, con un aumento del 41% trimestre su trimestre.

La società di ricerca prevede che le spedizioni globali di smartphone 5G raggiungeranno i 624 milioni di unità nel 2021, un enorme aumento rispetto ai 269 milioni venduti nel 2020.

Ricordiamo che Apple ha lanciato la sua prima serie di iPhone 5G lo scorso autunno con il rilascio di iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini. La nuova capacità di connettività ha contribuito ad alimentare un importante impulso nelle vendite di iPhone per il periodo in questione, ossia il trimestre che si concluderà a marzo. Non è chiaro se l’azienda sarà in grado di mantenere questo slancio fino al consueto aggiornamento hardware autunnale.

Ultima nota della ricerca, ma non meno importante, prevede che Apple consegnerà mmWave 5G a più paesi con il ciclo di aggiornamento di iPhone 13 in arrivo entro l’anno.