Aggiornati Keynote, Pages e Numbers per Mac

Apple ha rilasciato nuove versioni di Keynote, Pages e Numbers per macOS. Le applicazioni della suite iWork, lo ricordiamo, mettono a disposizione modelli e strumenti grafici per creare progetti.

Pages consente di creare documenti: si sceglie un modello, poi si aggiungono immagini, filmati, forme e grafici con vari strumenti a disposizione. Numbers è un foglio di calcolo che consente di inserire facilmente tabelle, immagini e grafici per gestire e avere un quadro visivo dei dati. Keynote consente di creare presentazioni con vari effetti “cinematografici”.

Di seguito le note di rilascio di Pages 10.1

• Riproduci video di YouTube e Vimeo direttamente nei documenti.

• Aggiungi facilmente didascalie e titoli a immagini, video, forme e altri oggetti.

• Crea formule più flessibili grazie alle nuove funzioni.

• Importa un libro di iBooks Author per modificarlo in Pages.

Di seguito le note di rilascio di Numbers 10.1

• Riproduci video di YouTube e Vimeo direttamente nei fogli di calcolo.*

• Nuove funzioni, tra cui CERCAX, CORRISPONDENZAX e REGEX, ti consentono di confrontare schemi, manipolare testi e creare formule flessibili

Di seguito le note di rilascio di Keynote 10.1

• Utilizza la nuova opzione “Riproduci presentazione in una finestra” per avere accesso ad altre applicazioni durante una presentazione dal vivo o tramite videoconferenza.

• Riproduci i filmati senza interruzione durante la transizione tra una diapositiva e l’altra. Aggiungi lo stesso filmato a più diapositive per continuare la riproduzione da una diapositiva a quella successiva.

• Utilizza l’opzione “Allinea a percorso” per fare in modo che un oggetto punti verso la direzione corretta mentre segue un percorso di animazione.

