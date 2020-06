Apple dice ufficialmente addio a iBooks Author e iTunes U

Apple ha deciso che è ora di dire addio a iBooks Author, il software per la creazione di libri digitali con contenuti interattivi. Presentato nel 2012, questo software non sarà più aggiornato e verrà rimosso dal Mac App Store dal 1° luglio. È espressamente iindicato n un documento di supporto tecnico. L’ultimo aggiornamento risale a settembre del 2018, con fix solo per “migliorare la stabilità dell’applicazione”. iBooks Author non è stato mai espressamente ottimizzato per macOS Catalina ma funziona ancora senza problemi.

Due anni addietro, Apple ha integrato in Pages diversi strumenti per la creazione di ebook e la Casa di Cupertino ha presentato la versione aggiornata di questo software come “in grado di dar vita a libri digitali divertenti e interattivi”, dai racconti ai diari di viaggio, partendo anche da modelli personalizzabili in vari modi.

I libri pubblicati su Apple Books con il tool dedicato rimarranno disponibili a catalogo nello store. Nello stesso documento di supporto, Apple elenca alcune funzioni di iBooks Author che possono essere riprodotte da Pages. La Mela spiega ancora che per i file .iba (iBooks Author) sarà a breve disponibile una funzione che permetterà di importare i documenti in Pages.

Apple dice addio anche a iTunes U: il servizio per insegnanti e studenti non sarà più disponibile dalla fine del prossimo anno. Apple suggerisce di utilizzare gli strumenti integrati nelle applicazioni Classroom e Schoolwork recentemente aggiornate.

