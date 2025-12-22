LG e Samsung puntano sull’AI in forni e frigoriferi

Samsung ha deciso di integrare Google Gemini in alcuni elettrodomestici, a partire da nuovi frigoriferi che vedremo al Consumer Electronics Show (CES) 2026 di Las Vegas e saranno in grado di “comprendere” cosa mangiamo.

A gennaio l’azienda sudcoreana mosterà al CES di Las Vegas il nuovo Bespoke AI Refrigerator con integrata videocamera in grado di interagire con l’AI di Gemini e riconoscere prodotti alimentari, inclusi avanzi conservati in contenitori senza etichette. L’idea è tenere conto di una sortga di inventario degli alimenti disponiibli, senza bisogno di indicare manualmente ciò che viene aggiunto o rimosso.

Anche LG Electronics non è da meno e ha fatto sapere che al CES 2026 presenterà elettrodomestici con integrate funzionalità AI.

Gli elettrodomestici con l’Intelligenza Artificiale

Tra i prodotti più interessanti della nuova collezione ci sono il frigorifero french door, il frigorifero Smart InstaView e il forno a microonde da montare sopra il piano cottura.

Il nuovo frigorifero french door LG SIGNATURE offre AI conversazionale, che dovrebbe permettere di conversare in linguaggio naturale con il frigorifero; quest’ultimo è indicato come in grado di offrire suggerimenti personalizzati.

La funzione AI Fresh è indicata come in grado di monitorare le variazioni di temperatura in base alle abitudini dell’utente, per esempio abbassando la temperatura all’interno del frigorifero fino a due ore prima del picco di utilizzo previsto.

Il frigorifero LG SIGNATURE Smart InstaView semplifica la gestione degli alimenti tramite il sistema ThinQ Food, che utilizza una fotocamera interna per identificare gli alimenti e suggerire sullo schermo T-OLED integrato sulla porta, ricette e sostituzioni creative in base agli ingredienti a disposizione. Quando la funzione non è in uso, il display può invece essere utilizzato per visualizzare le immagini preferite, trasformando il frigorifero in un elemento di arredo.

Il forno a microonde LG SIGNATURE da montare sopra il piano cottura offre funzioni come Gourmet AI che, grazie alla fotocamera interna dotata di intelligenza artificiale, può identificare oltre 85 piatti e selezionare automaticamente le impostazioni di cottura ideali.

La fotocamera è utile per tenere sotto controllo lo stato di cottura degli alimenti: il forno può infatti inviare delle notifiche all’utente attraverso l’app ThinQ; la funzione AI Browning è pensata per monitorare lo stato di cottura del pane e, ad esempio, inviare una notifica all’utente quando il pane raggiunge il livello di doratura preimpostato.

