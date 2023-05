Con AI rischio estinzione pari al nucleare, deve essere regolamentata

L’Intelligenza Artificiale AI è pericolosa quanto una guerra nucleare: a ribadire un concetto che sentiamo rimbalzare in rete ormai da mesi, ma con toni ben più che allarmistici, questa volta sono una serie di leader del settore, tra cui spiccano i nomi di Sam Altman, cofondatore e amministratore delegato di OpenAI, la società che lavora sul celebre ChatGPT, e Demis Hassabis, a capo di Deepmind, la divisione controllata da Alphabet (Google) che per l’appunto sviluppa le AI di Big G.

Mitigare queste tecnologie dovrebbe essere «una priorità globale» secondo questi e altri firmatari di alto profilo, tra cui troviamo anche i ricercatori Geoffrey Hinton (che ha lasciato Google proprio per i suoi timori su AI) e Yoshua Bengio, vincitori del Turing Award e considerati da molti “i padrini” dell’AI moderna.

Sono proprio i massimi esperti AI riconosciuti al mondo a lanciare il paragone con il nucleare: se mai ci venisse la folle idea di tirarci addosso delle bombe atomiche, beh, come razza umana rischieremmo l’estinzione tanto quanto il perseguire i lavori sullo sviluppo delle Intelligenze Artificiali.

Questa nuova dichiarazione è stata pubblicata dal Center For AI Safety, organizzazione che si è posta la missione di ridurre i rischi sociali derivanti dall’ AI, e fa seguito a quella di marzo, quando Elon Musk di Tesla e Steve Wozniak insieme ad altri 1.000 volti noti chiesero pubblicamente una pausa di sei mesi per capirci qualcosa prima di andare avanti con i lavori sull’AI.

L’intento è duplice: da una parte si vorrebbe aprire un dibattito pubblico sul tema, dall’altra – dicono – è quanto mai necessario creare una conoscenza comune sui rischi più gravi che si corrono “giocando” con queste tecnologie.

Ormai c’è una corsa fuori controllo tra i vari laboratori che sviluppano e implementano modelli AI sempre più potenti, ma il punto è che neppure i loro creatori – incalzano – sono in grado anche solo di comprendere a fondo o di controllare in maniera affidabile l’Intelligenza Artificiale.

Intelligenza Artificiale AI, serve una supervisione come AIEA per il nucleare

Quando il mondo si è reso conto dei pericoli del nucleare, è stata fondata l’Agenzia internazionale per l’energia atomica AIEA, per promuovere l’uso pacifico della tecnologia: allo stesso modo dovrebbe essere costituita una organizzazione internazionale per supervisionare e regolamenti l’uso di Intelligenza artificiale AI.

Cosa si rischia

Avete presente il celebre video in cui Morgan Freeman ci dice di non essere lui? (lo trovate qui sopra per chi se lo fosse perso) In effetti è proprio così, perché quel filmato è stato generato interamente (video e audio) dall’AI.

«Non sono Morgan Freeman e quello che vedete non è reale, almeno non nei termini contemporanei». Il punto è che ormai questa tecnologia sta diventando indistinguibile dalla realtà e tecniche come appunto il deepfake (come individuarli e proteggersi dalle truffe) potrebbero portare a qualcosa di più pericoloso di un celebre attore che ci fa notare di non essere davvero lui a parlare.

Non sono solo centinaia di milioni i posti di lavoro che potrebbero saltare, e neppure siamo completamente in grado di immaginare i rischi legati a una produzione artificiale e incontrollata di contenuti, compresi quelli nel mondo dell’arte e della letteratura.

Pensate soltanto che, se nella ricetta si aggiungesse un po’ di disinformazione, si potrebbe veicolare il pensiero pubblico verso questa o quella direzione: senza esagerare, una scintilla accesa al momento sbagliato, nel posto sbagliato, potrebbe davvero definire le sorti dell’umanità.

