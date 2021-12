I tecnici degli Apple Store possono aggiornare il firmware di AirPods Pro

A partire dall’inizio della prossima settimana, gli Appl Store e i centri di assistenza autorizzati Apple, riceveranno il nuovo “AirPods Firmware Updater diagnostic tool”, uno strumento software che consente di aggiornare gli AirPods Pro con l’ultima versione del firmware. Lo riferisce il sito MacRumors citando una nota inviata agli Apple Store e ai centri di assistenza autorizzati.

Lo strumento in questione permette ai tecnici di accedere all’Apple Service Toolkit 2 (un software diagnostico) e scaricare l’ultima versione del firmware sulle AirPods Pro del cliente nell’ambito di appuntamenti per la riparazione, quando si riscontrano problemi quali ad esempio il mancato aggiornamento, inconvenienti nell’abbinamento con prodotti diversi da iOS o l’utente riceve un AirPods Pro sostitutivo (nel caso della sostituzione di un AirPod smarrito) nel quale è presente una diversa versione del firmware rispetto all’altro già in suo possesso.

Apple indica che il tool è compatibile con AirPods Pro e relativa custodia di ricarica wireless o la custodia di ricarica MagSafe per AirPods Pro. Non è chiaro se lo strumento software sia compatibile anche con altri modelli di AirPods quali ad esempio la recente terza generazione di questo accessorio.

Il tool è necessario perché non c’è modo per l’utente di aggiornare manualmente il firmware sugli AirPods. In generale basta infilare AirPods nella custodia di ricarica e porre la custodia in ricarica. A volte per forzare l’aggiornamento basta eliminare l’abbinamento con iPhone (da Impostazioni → Bluetooth) ed effettuare nuovamente l’abbinamento, ma non sempre questa procedura funziona.

Al momento l’AirPods Firmware Updater è riservato per uso interno. Per verificare la versione di firmware installata, bisogna assicurarsi di aver collegato AirPods all’iPhone, aprire Impostazioni > Generali e Informazioni; da qui basta toccare “AirPods” e guardare la voce “Versione Firmware”.