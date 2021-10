Recensione Airpods 3, Apple va alla conquista della terra di mezzo

A distanza di una settimana dal lancio e nel primo giorno di disponibilità reale, abbiamo iniziato a provare gli Airpods 3. Li abbiamo ricevuti ieri nel primissimo pomeriggio e subito è partito il nostro test. Come ovvio non possiamo parlare di recensione ma di impressioni, alcune delle quali già però abbastanza precise e che quindi ci sentiamo già di condividere anche prima della conclusione del giro di prova completo, come quello che abbiamo fatto per AirPods 2 o AirPods Pro.

Primo sguardo

Al primo sguardo quel che viene subito da pensare è che se per caso ci fosse mai stato un matrimonio tra un AirPods 2 e gli AirPods Pro il figlio sarebbe proprio un paio di AirPods 3. I nuovi auricolari Apple assomigliano un po’ al papà e un po’ alla mamma: sono fatti della stessa plastica (di buona qualità) dei precedenti auricolari. Perdono un buon tratto di peduncolo degli AirPods 2 e prendono la forma degli Airpods Pro, ma restano privi di gommini (che invece i Pro hanno) e del sistema di soppressione attiva del rumore.

Soppesati e messi nelle orecchie danno l’impressione di essere tangibilmente più leggeri di tutti e due i modelli precedenti. Anche la custodia è di molto più piccola di quella degli AirPods Pro e per “cubatura” vicina a quella degli AirPods 2. Nella confezione troviamo anche l’ormai classico cavo USB-C su Lightning ma (ovviamente) niente caricabatterie.

L’abbinamento

Gli Airpods 3 hanno al loro interno il chip Apple H1 e non stupisce vedere l’abbinamento avvenire in un battito di ciglia. Basta qualche secondo per avere i nuovi auricolari nella lista dei dispositivi di iPhone. Ovviamente gli AirPods hanno tutte quelle funzioni di assoluta compatibilità con il mondo iOS che ci si attenderebbe da essi. Tra queste la perfetta trasparenza al dispositivo che stiamo usando: la connessione (come gli altri Airpods) migra da un iPhone a un Mac senza fare nulla. Una “magia” che nessun altro dispositivo simile è in grado di riprodurre.

L’ergonomia

In relazione alla comodità la prima idea che ci eravamo fatti guardando gli Airpods 3 è che sarebbero stati molto meno stabili degli Airpods Pro per la mancanza dei gommini. In realtà pur non così saldi come la versione Pro, i nuovi AirPods neppure danno l’impressione di cadere ad ogni movimento della testa come succede con gli AirPods 2.

Gli inserti auricolari per i nostri gusti sarebbero stati i benvenuti, ma la forma data da Apple agli Airpods 3 dà lo stesso ottimi risultati in fatto di ergonomia specie se si ha l’accortezza di orientarli correttamente a seconda della propria conformazione. Stabilità e assenza dei gommini per tanti che non sopportano la sensazione di qualche cosa che entra nell’orecchio saranno un vantaggio importante rispetto ad altri prodotti simili.

Considerando che gli AirPods 3 sono certificati IPX4 e resistono all’acqua e al sudore danno l’impressione di poter essere utilizzati con efficienza e soddisfazione per arricchire il look e accompagnare con la musica chi si allena in palestra. Infine, se anche dubitiamo possano sopportare scossoni come quelli prodotti da un allenamento in bici da strada o, peggio, mountain bike, posso essere ottimi compagni dei pendolari sulle due ruote.

I controlli

AirPods 3 ereditano dal papà (o sarà la mamma?) AirPods Pro i controlli gestiti con la pressione sullo stelo. Per alcuni aspetti, come la precisione dell’azione è un passo avanti nella maggior parte dei casi rispetto ai controlli touch che hanno gli Airpods 2, anche se il fatto che sia richiesto individuare e strizzare il peduncolo in plastica in altre situazioni è meno pratico e intuitivo. Il massimo sarebbe avere dei tasti, ma di questo (l’abbiamo capito, Apple…) non se ne parla neppure.

Non abbiamo ancora invece perso la speranza di vedere in futuro una gesture per regolare il volume. Oggi si deve ancora ricorrere ai tasti delll’iPhone o dell’iPad o ai socialmente inaccettabili comandi a Siri. Visto che frugare in tasca o nella borsa per alzare o abbassare il volume è scomodo e visto che dire in una carrozza affollata, guardando fuori da un finestrino “Hey siri abbassa il volume” è quantomeno imbarazzante ci chiediamo: è davvero impossibile inventarsi anche per gli AirPods quel che hanno fatto altri (Bose con i suoi Quiet Comfort Earbuds, ad esempio) ovvero un tocco per regolare la potenza di musica e audio?

Sempre per fare un altro esempio pratico, dato che negli AirPods 3 non c’è il sistema di riduzione del rumore, perché non è stata trasformata l’azione di attivazione dell’ANC degli AirPods Pro (pressione prolungata sull’asta) in un “volume su” (auricolare di destra) o volume giù (auricolare di sinistra)?

Come suonano gli AirPods 3?

Nelle primissime ore di test ci siamo specificatamente focalizzati sulla qualità musicale. Sappiamo che un paio d’ore non sono sufficienti per un giudizio definitivo, ma siamo già fin d’ora certi che anche dopo avere rifinito la recensione non potremo che affermare che gli AirPods 3 sono evidentemente superiori agli AirPods 2.

Tenendo conto che parliamo di auricolari aperti e privi di qualunque ambizione di essere un dispositivo per audiofili (ammesso che qualcuno possa mai pensare che degli auricolari full wireless possano presentarsi come tali), i nuovi accessori Apple si difendono bene per definizione, gamma sonora estesa, effetto palco. In più, e questo era certamente da noi inatteso, generano bassi più che buoni.

Colta questa peculiarità in un paio di brani, con curiosità abbiamo quindi fatto un giro con brani brani ricchi di frequenze molto profonde come It Ain’t Hard to Tell dei Nas, Silent Shout di The Knife o Metronimic Underground di Stereolab e il risultato su queste canzoni che avrebbero messo in ginocchio gli Airpods 2 è stato sorprendente. Ma come accennato è la qualità complessiva della musica ad essere di livello elevato, in rapporto al fatto che stiamo parlando di auricolari aperti e privi di sistema di soppressione del rumore.

Nella sostanza gli Airpods 3, anche senza il sigillo del cavo auricolare, si collocano non molto distanti dagli AirPods Pro in fatto di qualità sonora generale. Ciò si materializza probabilmente per l’equalizzazione adattiva, per la corretta proiezione della musica verso il canale auricolare e per i nuovi driver.

Forse l’unico svantaggio manifestato dagli Airpdos 3 rispetto ad Airpods Pro è che si deve ascoltare la musica a un volume più alto sia per la mancanza della riduzione del rumore che per l’assenza del sigillo dei gommini sul cavo auricolare. Questo determina anche un elevata dispersione del suono. In pratica chi sta intorno a noi sentirà quel che stiamo ascoltando, e questo dà molto fastidio a chi scrive. Ciò rende gli AirPods 3 meno flessibili e degli AirPods Pro che possono essere usati senza imbarazzo né problemi in un maggior numero di situazioni.

Le telefonate

Abbiamo anche fatto un paio di chiamate telefoniche per valutare se uno dei punti di forza tradizionali degli AirPods viene confermato; chi ha parlato con noi ci ha confermato che la nostra voce giunge molto limpida con nessun disturbo dal rumore di fondo. Fin dall’inizio della loro storia gli AirPods si sono sempre distinti nel campo delle telefonate e anche gli AirPods 3 non fanno eccezione.

Conclusioni provvisorie e una domanda

Quando avremo terminato la recensione avremo anche altre cose da dire su aspetti come l’audio spaziale (un’altra novità di AirPods 3) che neppure abbiamo ancora messo in azione, la ricarica (a cavo e anche wireless con un sistema compatibile con Magsafe) e l’autonomia. Su forma, ergonomia, controlli, qualità musicale come detto, pur trattandosi di impressioni, ci siamo fatti già un’idea sufficientemente precisa in base alla quale ci permettiamo di azzardare la tesi secondo cui gli AirPods 3 rappresentano un chiaro passo avanti rispetto agli AirPods 2 e un’altrettanto chiara sfida lanciata a molti prodotti concorrenti di fascia media.

In quella terra di mezzo dove fino a ieri Apple faticava a farsi presente al di là del cliente super fedele, oggi con gli AirPods 3 diventa un buon riferimento, non solo per il fattore iconico sul quale gli AirPods 2 erano già fortissimi, ma anche per qualità complessiva e in particolare nella riproduzione della musica. Acquistando gli AirPods 3 si continuerà a pagare l’inevitabile sovrapprezzo tipico di molti prodotti Apple rispetto ad altri auricolari, ma il costo extra è giustificato anche dalla sostanza quindi nel rapporto tra design, qualità musicale e funzioni.

Resta il problema della sfida interna; qui pensiamo già di poter dire che pur avvicinandoli per diversi aspetti non riescono ancora a pareggiare per aspetti significativi (in particolare la comodità, la stabilità, la capacità di essere usati in un numero superiore di ambiti e il valore aggiunto della soppressione del rumore) degli AirPods Pro. Questo non deve stupire stante il fatto che Apple colloca gli AirPods 3 un gradino sotto gli AirPods Pro come dice chiaramente il prezzo che è di 80 euro più economico.

Ma visto che i Pro si trovano molto spesso allo stesso prezzo (e qualche volta anche a meno) del listino ufficiale degli AirPods 3 la domanda sorge, si direbbe, spontanea: chi sarà il cliente cui ha pensato Apple lanciando gli AirPods 3? Al termine della nostra recensione approfondendo le considerazioni sugli aspetti tecnici e funzionali di questi nuovi auricolari, azzarderemo la risposta. Anche se una mezza idea già ce la siamo fatta…

Prezzo e disponibilità

Gli AirPods 3 sono in vendita dal 26 ottobre in tutti i negozi Apple, presso i rivenditori, Apple Store on Line e anche Amazon. Costano 199 euro.