Google promette i giochi Android su Windows nel 2022

Nell’ambito dell’evento Game Awards 2021, Google ha annunciato che entro il prossimo anno intende portare i giochi Android su Windows. Sarà possibile attraverso uno store dedicato creato da Google e compatibile con Windows 10 e 11. Sarà possibile avviare un gioco su un telefono Android e riprendere il gioco sul proprio PC con Windows.

La versione desktop del Google Play è stata sviluppata da Big G in modo indipendente, senza una partnership con Microsoft come fa Amazon con il suo Amazon Appstore che offre il supporto alle app Android (una funzione al momento in fase di test).

Google non offrirà lo streaming dei giochi via server ma sarà possibile avviare le app in locale. Non sono stati indicati altri dettagli su come sarà emulato il sistema, sappiamo solo che, a differenza di Amazon, non verrà sfruttato Windows Subsystem for Android, il sottosistema che consente ai PC con Windows 11 di eseguire applicazioni Android disponibili in Amazon Appstore. Non sarà sfruttato nemmeno l’emulazione di BlueStacks o altre aziende specializzata nell’emulazione di giochi Android su PC e Mac. Il qualche modo stato del gioco verrà salvato nel cloud, e da qui sincronizzato tra Android e Windows.

Greg Hartrell, product director responsabile giochi di Google ha riferito al sito The Verge: “A partire dal 2022, i giocatori saranno in grado di sperimentare i loro giochi preferiti di Google Play su più dispositivi: passando in modo trasparente da smartphone, tablet, Chromebook e presto, PC Windows. Questo prodotto creato da Google, offre il meglio di Google Play Games a più computer portatili e desktop, e siamo entusiasti di espandere la nostra piattaforma affinché i giocatori possano godere ancora di più con i loro giochi Android preferiti”.

Resta da capire come funzionerà il sistema e cosa accadrà ad emulatori quali BlueStacks (gli sviluppatori non saranno contenti della scelta di Google) che da anni offrono soluzione per giocare ai titoli Android su computer.