Il miracolo di Natale per le tue vecchie foto: ecco come farle tornare in vita con un clic

Foto sfocate, immagini a bassa risoluzione, rumore digitale: sono problemi comuni che capitano a tutti, anche ai professionisti della fotografia, ma che ora possono essere risolti in un click e senza alcuna competenza tecnica in materia grazie a Aiarty Image Enhancer, un software per altro scontato a metà prezzo durante questo periodo natalizio.

A cosa serve

Pensate a quei vecchi scatti di famiglia salvati a bassa qualità, o alle immagini scaricate dal web fortemente compresse, oppure a tutte quelle fotografie di viaggio rovinate da poca luce o da un leggero mosso; aggiungete anche le più recenti immagini generate con l’AI che spesso appaiono morbide e poco definite.

Tutti questi limiti diventano ancora più evidenti quando si prova a stampare una foto, usarla per un progetto grafico o pubblicarla sui social, dove la qualità delle immagini fa la differenza.

In questo contesto si inserisce il software attualmente in promozione, uno strumento che fa uso degli algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare le immagini in modo semplice ma preciso.

Come funziona

Usarlo è semplicissimo: si importano le immagini, si sceglie il modello AI più adatto e si applicano le regolazioni desiderate, quindi si esporta il risultato finale.

Pochi passaggi per ottenere risultati di qualità e recuperare foto ormai date per spacciate, che possono mettere in pratica sia utenti comuni che possono così riportare in vita i vecchi ricordi, sia professionisti del settore sfruttando anche la funzione di elaborazione in batch che appunto consente di lavorare su grandi quantità di foto con estrema rapidità, grazie anche alle ottimizzazioni sulle prestazioni (c’è il supporto alle GPU NVIDIA RTX di ultima generazione) che permettono di ridurre i tempi di attesa.

Le caratteristiche principali

Dal punto di vista tecnico, Aiarty Image Enhancer si distingue dalla massa perché permette appunto il restauro delle immagini migliorando foto vecchie, sgranate o pixelate risultando particolarmente efficace nella riduzione del rumore in condizioni di scarsa illuminazione, oltre che eliminando grana e artefatti tipici degli scatti ad alti ISO.

Per le immagini leggermente fuori fuoco o con micromosso, l’AI integrata è anche in grado di lavorare sulla correzione del motion blur, recuperando nitidezza senza creare contorni artificiali.

Altra funzione interessante è l’upscaling intelligente fino a 32K con ingrandimenti di 2, 3 o 4x e dove tessuti, capelli, piante e volti sono supportati da un accurato recupero dei dettagli, evitando quell’effetto “plastificato” tipico dei software generici.

Approfittiamo infine per segnalare che l’ultima versione 3.5 include nuove opzioni come il controllo dell’intensità dell’AI e una avanzata correzione del colore che consente di intervenire su temperatura, esposizione, contrasto, saturazione, luci e ombre.

La promozione

Se siete interessati ad acquistare Aiarty Image Enhancer come dicevamo in questi giorni è in corso un’offerta natalizia che vi permette di comprare la licenza a vita con uno sconto del 52% sul prezzo di listino. In più se inserite il codice XMASSAVE potete ottenere un ulteriore sconto di 5 € sul prezzo finale.

La licenza, oltre a supportare gratuitamente tutti gli aggiornamenti rilasciati in futuro, può essere installata su tre computer (Windows o Mac) e qualora doveste rimanere insoddisfatti c’è la garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.