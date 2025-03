AiR PRO6, sembrano AirPods ma a solo 1 €

Pubblicità

Sembrano gli AirPods ma li pagate solo 1 €: è l’offerta in corso in queste ore che al prezzo di un caffè vi permette di acquistare un paio di auricolari senza fili che assomigliano proprio agli originali di Apple.

Chiaramente siamo di fronte ad una imitazione che non si può paragonare agli AirPods in special modo per quanto riguarda resa sonora e funzionalità. Tuttavia rappresentano comunque una valida alternativa quantomeno per chi non ha grosse pretese e si accontenta di potersi infilare nelle orecchie un paio di auricolari per ascoltare un po’ di musica o rispondere alle telefonate a mani libere.

Per esempio, potete collegarli sia ad un iPhone o un iPad, che a un dispositivo Android tramite Bluetooth 5.0, e a quel punto dirottare qui tutto l’audio in uscita, che verrà amplificato attraverso il driver da 20 mm integrato in ciascun auricolare.

Possono essere usati anche singolarmente, il che può essere particolarmente comodo per chi li usa per parlare al telefono mentre guida l’automobile o attraversa la strada in quanto gli consente di mantenere almeno un orecchio vigile sull’ambiente circostante.

La batteria incorporata promette fino a 2 ore e mezza di autonomia con una sola carica e come gli AirPods si ricaricano riponendoli direttamente nella custodia, che qui ha una forma diversa dall’originale in quanto è completamente rotonda (diametro 4,5 cm).

Per ricaricare la batteria incorporata in quest’ultima vi basta poi collegare un qualsiasi alimentatore tramite la presa USB-C incassata sul fondo.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno a 1 €.

Oltre alla caratteristica colorazione bianca che chiude il cerchio delle somiglianze verso gli AirPods, potete acquistarli in una più elegante variante nera oppure in una delle altre cinque finiture disponibili: arancione, verde, viola, rosa e blu.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

