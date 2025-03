OneSwitch, accesso alle Impostazioni di Sistema del Mac più utili dalla barra dei menu

Pubblicità

A partire da macOS 13 Ventura, Apple ha cambiato le Preferenze di Sistema; queste ultime non si chiamano più così ma “Impostazioni di Sistema“, ed è stato modificato non solo il nome ma anche le modalità di funzionamento di impostazioni che erano rimaste sostanzialmente immutate fin dall’introduzione della Public Beta di Mac OS X.

La modifica nel layout delle Impostazioni non piace a tutti. È possibile individuare alcuni settaggi sfruttando il campo “Cerca” ma per tanti utenti alcune cose restano difficili da trovare. La nota positiva è che il rinnovato layout ricorda quello di iOS e iPadOS.

Per gli utenti che hanno spesso la necessità di modificare varie Impostazioni di Sistema, un aiuto arriva da una piccola utility commerciale denominata OneSwitch. Quest’ultima può essere scaricata dal sito dello sviluppatore in versione dimostrativa (utilizzabile per 7 giorni). Quello che fa è molto semplice: permette di richiamare da una icona mostrata nella barra dei menu impostazioni utili (quelle alle quali di solito si ha più bisogno di accedere).

Dall’icona di OneSwitch è possibile richiamare la funzione che nasconde o mostra le icone sulla Scrivania (utile quando, ad esempio, abbiamo il Desktop troppo affollato e abbiamo bisogno di catturare una schermata senza le varie icone che distraggono), attivare/disattivare la Dark Mode, attivare/disattivare la funzione che consente di tenere sveglio il Mac e altro ancora.

Una funzione denominata “Screen Clean” permette di bloccare la digitazione e oscurare lo schermo, ed è utile per pulire tastiera e schermo.

Scegliendo l’opzione “Customize” è possibile personalizzare alcune opzioni e anche cambiare l’ordine di visualizzazione. Dalla sezione “General” è possibile decidere se caricare o no l’utility all’avvio, verificare aggiornamenti e modificare l’icona mostrata nella barra dei menu. La sezione “Shortcut” consente di creare delle abbreviazioni di tastiera per richiamare le Impostazioni desiderate.

Utili sono le funzioni che consentono di richiamare il Mute per il microfono, l’opzione Non Disturbare, per connettere le AirPods e il salvaschermo.

Il requisito minimo per OneSwitch è un Mac con macOS Big Sur (11) o seguenti. L’applicazione costa 4,99$ e si acquista direttamente dal sito dello sviluppatore; sono disponibili anche licenze per due computer (a 7,99$) o pacchetti di 5 licenze (a 16,99$). È possibile ottenere l’utility anche con Setapp, alternativa al Mac App Store che – con un solo abbonamento – permette di accedere a un “serbatoio” di varie app.