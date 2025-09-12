AirPods 4 in offerta a 101 euro, è il minimo storico su Amazon

Prezzo eccezionale per gli Apple AirPods 4, ultimo prodotto (prima dell’arrivo previsto per i prossimi giorni) degli Airpods Pro 3, nel campo dell’audio do Apple. Il costo è di 101,99€ invece di 149€, minimo storico.

Design rinnovato e chip Apple H2

Le nuove AirPods 4, provate da Macitynet qui, integrano il chip Apple H2, progettato per migliorare la qualità audio e ridurre la latenza nei contenuti multimediali. Il design segue le linee delle generazioni precedenti, ma con una migliore ergonomia per garantire comfort anche in sessioni d’ascolto prolungate. La custodia di ricarica è compatibile con MagSafe e supporta la ricarica wireless, semplificando l’uso quotidiano. Non mancano i controlli touch sugli auricolari per regolare volume, cambiare traccia o rispondere alle chiamate.

Audio spaziale e cancellazione adattiva del rumore

Tra le novità più rilevanti delle AirPods 4, troviamo il supporto all’audio spaziale personalizzato con tracciamento dinamico della testa, pensato per offrire un’esperienza più coinvolgente con musica, film e video. In questa versione non c’è la cancellazione del rumore adattiva, ma offrono comunque l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa crea un suono avvolgente, come al cinema e grazie alil chip H2 progettato da Apple ottenete anche l0 “Isolamento vocale” che migliora la qualità delle tue telefonate quando vi trovate in aree particolarmente rumorose.

Sfruttando l’audio computazionale evoluto, riduce il rumore di fondo mentre isola il suono della tua voce e lo rende più nitido per la persona con cui stai parlando. Questi auricolari sono in grado di ottimizzare la resa sonora in base all’ambiente.

Compatibilità estesa e autonomia fino a 30 ore

Compatibili con tutti i dispositivi Apple dotati di iOS, macOS o watchOS, le AirPods 4 offrono un’accoppiata rapida e automatica grazie all’integrazione con iCloud. L’autonomia è uno dei punti forti: fino a 6 ore di ascolto con una singola carica, che salgono a 30 ore complessive con la custodia. Presenti anche sensori di rilevamento indossamento, per mettere in pausa automaticamente la riproduzione quando vengono rimossi.

Il prezzo di listino delle AirPods 4 è di 149€, ma oggi sono disponibili su Amazon a 101,99€, con uno sconto netto di 48€ rispetto al listino.

