Microsoft 365 Copilot fa di più allo stesso prezzo per conquistare le aziende

Microsoft dichiara che oltre il 70% delle società Fortune 500 e oltre 100 milioni di utenti aziendali e consumer hanno già adottato gli strumenti di Intelligenza Artificiale Copilot: per sostenere la crescita la multinazionale di Windows annuncia che a partire da ottobre l’abbonamento Microsoft 365 Copilot includerà per la prima volta anche gli agenti AI per aziende specializzati in vendite, assistenza e contabilità, il tutto senza aumentare il prezzo dell’abbonamento.

Si tratta di modelli AI basati sui ruoli, quindi sistemi e agenti addestrati in materie e campi specifici, in grado di eseguire meglio operazioni su misura per professionisti e aziende, rispetto ai chatbot e modelli AI generici.

Microsoft 365 Copilot specializzato nelle vendite

Battezzato Sales, il modello AI di Copilot si integra con i software che i venditori impiegano ogni giorno, in primis Outlook e Microsoft Teams, ma anche Salesforce e Dynamics 365. Sforna dati e informazioni per preparare gli incontri con i clienti, inclusi dettagli raccolti dal sistema di Customer Relationship Management CRM, ma anche a partire dalle comunicazioni più recenti via email e approfondimenti utili per mirare offerte e proposte.

I dipendenti dell’area vendite potranno interpellare l’agente AI Copilot con domande tipo “Aiutami a creare un piano per chiudere questa trattativa”, “Aggiorna questo record CRM” o “Crea un elenco delle trattative a rischio fallimento”.

Servizi e assistenza

Invece con l’agente AI denominato Service, Copilot punta ai professionisti che in azienda si occupano di servizi e assistenza clienti. Invece di consultare appunti, documenti e informazioni sparpagliati tra carta e diversi software, l’agente AI fornisce al volo il riepilogo del caso.

Genera in automatico email con i dettagli della soluzione includendo gli ultimi aggiornamenti, che i dipendenti possono rivedere e personalizzare prima dell’invio. Anche il modello Service di Microsoft 365 Copilot è in grado di visualizzare e aggiornare i dati nel sistema CRM, senza che l’utente umano debba farlo manualmente.

Finanza

Infine il modello AI Finance integra i dati della piattaforma Enterprise Resource Planning rendendoli disponibili in Excel, Outlook e Copilot. Grazie all’accesso rapido a informazioni dettagliate, è possibile creare report al volo, email con i dettagli del conto e lo storico dei pagamenti, abbinare transazioni per rilevare discrepanze, effettuare analisi per evidenziare anomalie.

Ma l’agente AI Finance si spinge oltre: evidenzia tendenze e fattori che possono sfuggire all’occhio umano, genera bozze di spiegazioni per i dirigenti e altro ancora. Alcune delle funzioni più avanzate dell’agente Finance sono al momento in anteprima pubblica in USA.

Al momento gli agenti AI Copilot per le vendite e l’assistenza sono proposti ciascuno a 46,80 euro al mese. Da ottobre saranno disponibili tramite il negozio digitale Microsoft 365 Copilot Agent Store, senza costi aggiuntivi per chi è abbonato a Microsoft 365 Copilot.

