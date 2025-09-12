Preordini su Amazon dei nuovi iPhone 17, Pro e Air, arrivano il 19 settembre

Da oggi sono aperti i preordini dei nuovi iPhone 17 su Amazon: la famiglia comprende iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e il nuovo iPhone Air. Le pagine Amazon sono in allestimento progressivo nelle prossime ore: è già possibile aggiungere alla lista desideri e verificare disponibilità, colori e tagli di memoria non appena compaiono. Le spedizioni sono previste dal 19 settembre, con consegna rapida per gli utenti Amazon Prime.

Come di consueto, Amazon renderà disponibili più varianti di colore e capacità, sono disponibili i benefici completi della logistica Prime, inclusa la consegna al day-one e le opzioni di reso semplificate all’acquisto a rate.

Cosa aspettarsi

iPhone 17 : il modello “per tutti”, con display brillante, autonomia potenziata e il nuovo set di fotocamere ottimizzate per foto e video quotidiani.

iPhone Air : la novità più “leggera” della gamma, pensata per chi desidera il design più sottile senza rinunciare alle funzioni chiave.

iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max: le versioni per chi cerca il top in performance, fotografia avanzata e materiali premium, con le nuove funzioni Pro pensate anche per creatori e mobile gamer.

Suggerimenti per il preordine

Colori e tagli : le combinazioni appaiono a scaglioni; se un colore o un taglio non è subito visibile, tornate a controllare (Amazon aggiorna di frequente).

Consegna 19 settembre : per assicurare il day-one, completate il checkout appena la variante desiderata risulta disponibile.

Trade-in e rate: laddove indicato, verificate eventuali promozioni di permuta e i piani a rate Amazon.

Di seguito trovate i collegamenti diretti alle pagine Amazon per ciascun modello: si apriranno con il tag affiliato di Macitynet e mostreranno automaticamente le schede non appena visibili. Salvate i link tra i preferiti per un accesso rapido. Se volete iniziare da soli la ricerca appuntatevi questi link: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone Air.

Tutti gli iPhone 2025 disponibili per il preordine su Amazon

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

