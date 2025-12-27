AirPods colorati, Apple ci ha pensato poi ha cambiato idea

Apple avrebbe in passato testato varianti colorate degli AirPods, colorazioni simili a quelle offerte nel 2023 con iPhone 5c (blu, verde, rosa, giallo e bianco).

Il leaker e collezionista di prototipi noto come “Kosutami” ha condiviso una foto che dovrebbe mostrare prototipi di AirPods di prima generazione con il case esterno nelle colorazioni rosa e giallo (l’interno della custodia di ricarica è bianco); si tratta probabilmente di prototipi di accessori che Apple ha permesso a qualcuno di testare, successivamente presentati esclusivamente nella colorazione bianca.

Voci non nuove

Non è la prima volta che circolano voci di prototipi di AirPods colorati: nel 2023 Kosutami aveva condiviso immagini di AirPods nella colorazione rosa, affermando anche all’epoca che Apple aveva previsto cinque diverse colorazioni.

Christmas post 🎄 Abandoned iPhone 5c colored AirPods 1st gen prototype. #appleinternal pic.twitter.com/Y2wzZTxgLC — Kosutami (@Kosutami_Ito) December 24, 2025

Alcuni utenti hanno richiesto a gran voce AirPods in diverse opzioni di colore già da diversi anni. Sebbene sembri che Apple stesse considerando solo la possibilità di un case colorato, è interessante sapere che l’azienda sia comunque arrivata a creare prototipi di cinque diverse opzioni di colore per abbinarsi a iPhone. Oggi, solo le AirPods Max sono offerte in diverse opzioni di colore (blu, viola, mezzanotte, galassia e arancione).

