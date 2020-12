Airpods Max, primo contatto: materiali top e custodia flop

Un prodotto di eccellente design, realizzato impeccabilmente e con materiali di alta qualità ma con una custodia decisamente deludente. È questa l’impressione che hanno suscitato in noi le cuffie Airpods Max che abbiamo ricevuto ieri, dopo averle comprate su Amazon, in vista di un test che ci apprestiamo a realizzare.

L’apertura della scatola ci presenta le AirPods Max (nel nostro caso in Grigio Siderale) all’interno della loro custodia in un assetto decisamente minimalista. Oltre alle cuffie troviamo la serie di foglietti con sintetiche istruzioni di attivazione e il cavo Lightning su USB-C da un metro che serve per ricaricarle.

Maneggiandole, l’impressione, come detto, è quella di un prodotto di eccellente fattura. L’alluminio è trattato perfettamente, gli snodi sono precisi e l’escursione per controllare la lunghezza del padiglione corta ma progressiva e altrettanto precisa. L’arco è rivestito di una plastica opaca, molto piacevole al tatto.

Dal punto di vista della comodità la retìna in tessuto che serve ad evitare che parti dure entrino a contatto con la testa fa il suo dovere. I padiglioni sono rivestiti in tessuto sintetico (che arriva fino all’interno dove la trama è modellata a disegnare la “R” e la “L” che segnano sinistra e destra) che non dovrebbe riscaldare le orecchie e in collaborazione con il memory foam dell’imbottitura darci la possibilità di indossare a lungo le cuffie. Resta da vedere proprio sulla comodità, quanto inciderà il peso che sembra leggermente più alto della media.

Come abbiamo accennato sopra, nella confezione troviamo anche la custodia. Ci riserviamo di approfondire l’argomento nel contesto della recensione ma già da ora possiamo dire che per design e consistenza del materiale la prima impressione è di trovarsi davanti ad un accessorio assolutamente inadeguato, stonato per questo tipo di cuffie. Si tratta di una sorta di benda in plastica dall’aspetto economico che trasforma le cuffie in un oggetto bizzarro, qualche cosa che ricorda una borsetta anni ’60 o il seno prosperoso di qualche diva del cinema dei tempi andati. Il fattore di protezione è modestissimo, una larga parte delle Airpods Max, tutto l’archetto e una parte dei padiglioni auricolari, restano infatti esposti e sarà certamente impossibile mettere le Airpods Max in uno zaino o in una borsa evitando che si graffino o si sporchino. È inspiegabile la ragione per cui Apple, l’azienda che ha costruito la sua fama sulla cura dei dettagli, abbia deciso di realizzare un oggetto così goffo e con un aspetto che vorrebbe essere minimalista ma che in realtà sembra fatto solo al risparmio. Quel che è certo è che per delle cuffie da 630 euro ci saremmo attesi una custodia almeno al pari di quelle che abbiamo in alcune cuffie Beats.

Custodia a parte, dal punto di vista funzionale gli Airpods Max sono perfettamente identici agli Airpods Pro. L’abbinamento avviene automaticamente con un iPhone o un iPad; una volta stabilita la connessione, un piccolo tutorial spiega come gestire alcune delle loro funzioni (incluso l’audio spaziale). Come gli Airpods si attivano quando vengono indossate e si spengono quando le si leva e hanno una modalità trasparenza controllata da un tasto che spegne il sistema di riduzione del sono ambientale.

I controlli fisici sono solo due: la corona digitale (una versione maggiorata di quella che abbiamo su Apple Watch) e il tasto, appunto, per la trasparenza. La corona digitale si può anche premere per fermare la musica oppure andare avanti e indietro nei brani e controlla anche le chiamate telefoniche. Un LED sul fondo dell’auricolare di destra, accanto al connettore Lightning per la ricarica, segnala lo stato del funzionamento.

Dopo una decina di minuti di utilizzo e alcuni test “tecnici” non possiamo ovviamente esprimerci in via definitiva e puntuale sulla qualità musicale e sul sistema di soppressione arriva del rumore ma la prima impressione è che la musica sia bilanciata e l’effetto palco molto buono. La tecnologia antirumore di primo acchito sembra potente e precisa ed è rafforzata dal fattore “over the ear” con padiglioni che coprono adeguatamente le orecchie fornendo anche un buon isolamento passivo. Nel corso della recensione che stiamo preparando ci concentreremo particolarmente su questi due aspetti per capire se accanto all’innegabile valore del design e ai materiali di alto livello ci sono contenuti sufficienti a giustificare i proclami di marketing di Apple e il prezzo che dovrebbe collocare le Airpods Max al vertice assoluto delle cuffie Bluetooth e in concorrenza se non superare visto il prezzo alcune cuffie per audiofili come le Sennheiser HD 660 S.