Apple ha valutato AirPods colorati da abbinare a iPhone

Apple ha realizzato prototipi della custodia di ricarica degli AirPods in cinque diverse opzioni di colore per abbinarsi all’iPhone 7. Ancora una volta la soffiata arriva dal collezionista di prototipi noto come “Kosutami”, che nelle ore scorse aveva lanciato una voce simile per il carica batteria MagSafe.

Le immagini condivise con MacRumors e pubblicate su Twitter mostrano una custodia degli AirPods di prima generazione in una variante di colore rosa con una finitura lucida. L’interno del case, così come gli AirPods stessi, erano previsti sempre di colore bianco.

I prototipi risalgono al periodo in cui Apple stava sviluppando iPhone 7. A quanto pare l’azienda aveva sviluppato e prodotto custodie per AirPods in nero, oro, rosa e rosso per abbinarsi alle opzioni di colore di iPhone 7, secondo quanto riferito a MacRumors.

iPhone 7, ricordiamo, era disponibile nelle colorazioni Jet Black, Black, Gold, Rose Gold e (PRODUCT)RED: in Italia erano nero opaco, jet black, argento, oro e oro rosa.

Apple avrebbe apparentemente sviluppato anche un prototipo viola degli AirPods per abbinarsi a una versione inedita di iPhone 7 viola, colore poi lanciato con iPhone 12. Il viola era una delle opzioni di colore vociferata per iPhone 7 intorno al 2016, con una serie di immagini trapelate che mostravano uno chassis viola per il dispositivo apparse per la prima volta nel maggio di quell’anno.

Si dice che Apple abbia cancellato le opzioni di colore delle custodie AirPods solo durante la fase di test di convalida del design o di convalida della produzione, il che suggerisce che la decisione sia stata presa in una fase abbastanza avanzata.

Alcuni utenti hanno richiesto a gran voce AirPods in diverse opzioni di colore già da diversi anni. Sebbene sembri che Apple stesse considerando solo la possibilità di un case colorato, è interessante sapere che l’azienda sia comunque arrivata a creare prototipi di cinque diverse opzioni di colore per abbinarsi a iPhone. Oggi, solo AirPods Max sono offerte in diverse opzioni di colore.

