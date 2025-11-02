Airpods, mettere in pausa audio e video facilmente prima di dormire

Se mentre viaggiate amate vedere film sul Mac e sentire l’audio con le AirPods, potrebbe capitarvi di addormentarvi e risvegliarvi quando sono partiti nuovi episodi della vostra serie preferita. Non è a tutti noto ma l’iPhone e le AirPods offrono una funzionalità che consente di mettere in pausa la riproduzione quando gli auricolari rilevano che vi state addormentando. Questa funzione permette alle AirPods di mettere in pausa audio e video quando ci addormentiamo, utile anche per fermare altri contenuti multimediali se ci addormentiamo mentre ascoltiamo l’audio usando iPhone, Mac o Apple TV. Le Airpods potrebbero mettere in pausa audio e video quando ci addormentiamo senza che ce ne accorgiamo.

Nell’aggiornamento a iOS 26, Apple ha implementato una funzione di rilevazione automatica del sonno. L’opzione è per default disabilitata (bisogna accedere alle Impostazioni per abilitarla) e funziona con AirPods Pro 2, Pro 3 o AirPods 4. Così le AirPods possono mettere in pausa audio e video quando ci addormentiamo.

Come attivare l’opzione

Se possedete gli AirPods 4, AirPods Pro 2 o AirPods Pro 3, indossateli (devono ovviamente essere stati già accoppiati al dispositivo) e poi:

– su iPhone andate su Impostazioni > i tuoi AirPods;

– su Mac aprire Impostazioni di Sistema > i tuoi AirPods;

– su Apple TV aprite il Centro di Controllo, quindi selezionate i tuoi AirPods.

Da qui selezionate l’opzione “Metti in pausa contenuti multimediali quando mi addormento” per attivare la funzionalità Airpods mettere in pausa audio e video quando ci addormentiamo.

Da questo momento in poi gli AirPods sono in grado di individuare se vi addormentate, mettendo eventualmente in pausa elementi multimediali in riproduzione. Questo è il modo in cui le Airpods mettono in pausa audio e video quando ci addormentiamo.

Come fanno gli AirPods a comprendere che stiamo dormendo?

AirPods 4 e AirPods Pro 2 non integrano il sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca ed è probabile che il rilevamento del sonno sfrutti dati da sensori ottici e dall’accelerometro di movimento che rilevano il contatto con l’orecchio. Gli accelerometri sono gli stessi che consentono agli AirPods di comprendere se l’utente indossa o no gli auricolari, mettendo automaticamente in pausa la riproduzione di elementi multimediali. Anche l’Apple Watch sfrutta un accelerometro, tenendo conto dell’assenza di movimenti per monitorare il sonno.

Altre guide

Lo sapevate che su Macitynet trovate centinaia di altri tutorial su iPhone, iPad, ma anche su Mac e Apple Watch? Vi basta cliccare sul nome del dispositivo che vi interessa per sfogliarli tutti selezionando poi quelli che desiderate leggere.

Tutti gli articoli su iOS 18 e iOS 26 sono nelle sezioni dedicate ai rispettivi sistemi operativi e loro aggiornamenti.