I nostri nuovi AirPods Pro 2 sono arrivati venerdì e dopo alcune ore di prove abbiamo cominciato a farci qualche idea sul nuovo modello di questi iconici auricolari che arrivano qui alla sesta edizione (dopo gli Airpods originali ci sono stati gli Airpods 2, Airpods 3, Airpods Pro e se vogliamo anche gli Airpods Max). Se è ancora presto per presentarvi una vera recensione, non lo è per girarvi alcune impressioni che abbiamo ricavato dalle prime ore di utilizzo.

Airpods Pro Seconda Generazione, come sono fatti

Gli AirPods Pro (seconda generazione), questo il nome ufficiale di Apple, cambiano pochissimo rispetto al modello del 2019.

La custodia si riconosce per la griglia dell’altoparlante (sulla funzione qualche cosa al proposito, più sotto) e per l’asola del laccetto (no, nella confezione non c’è: se vi interessa l’originale Apple viene venduto al non modico prezzo di 15 euro) ma dimensioni forma, design, materiali sono gli stessi.

Anche gli auricolari veri e propri sono gli stessi con solo qualche piccolissima novità meno intuibile a prima vista di quelle della custodia. La griglia dei microfoni è stata riposizionata e separata dai nuovi sensori di contatto. Gli AirPods Pro 2022 infatti come gli AirPods 3 sfruttano una tecnologia che distingue la pelle dalla stoffa o da altri materiali; in questo modo si impedisce che la riproduzione parta quando li si mette in tasca. Questo sensore è ora posizionato diversamente.

Nella confezione troviamo anche 4 differenti gommini. Erano tre nella versione precedente, ora si sono aggiunti quelli Extra Small. Apple dice che non sono compatibili con i precedenti. Dal produttore sappiamo che ciò avverrebbe perché la retina ha una trama più fitta di quella di tre anni fa ma non ci è chiaro come questo possa influenzare lo scambio tra una versione e l’altra.

Dal punto di vista ergonomico non cambia praticamente nulla: gli Airpods Pro seconda edizione calzano e stanno nelle orecchie esattamente come i precedenti. Non erano e non sono auricolari nati per fitness o jogging anche ma non cadono anche a fronte di scossoni violenti della testa. Probabile che come i precedenti se le orecchie si bagnano per il sudore la mancanza di un’aletta di stabilizzazione (come quella dei Beats Fit Pro) possa renderli meno saldi. Ma se li volete usare per la palestra o in un giorno di pioggia, non avrete problemi perché sono a prova di schizzi d’acqua e sudore. Anche la custodia, per la prima volta è certificata IPX4.

La funzione Dov’è

Gli AirPods Pro 2 funzionano ora più o meno come se fossero un Airtag. Dopo alcune peripezie (inizialmente i nostri AirPods si rifiutavano per qualche ragione di attivare la rete) siamo riusciti a sperimentare questa novità che si annuncia come utile.

Se useremo Dov’è, i singoli auricolari e anche la custodia possono essere individuati seguendo l’ndicazione di prossimità offerta da iPhone, non solo facendoli suonare. Se sono fuori dalla rete wireless essendo collegati all’Apple ID basterà che entrino nel raggio d’azione di un altro iPhone per mostrarci una mappa dove si trovano.

La versione di quest’anno rende facile anche trovare la custodia che grazie all’altoparlante integrato emette un suono come gli auricolari e viene individuata sia da Dov’è che dal sistema di iCloud.

La ricarica

A proposito di ricarica, gli AirPods Pro 2 hanno (speriamo per l’ultima volta) il vecchio connettore Lighting ma sono compatibili con tutti i caricabatterie wireless. Quello ideale è però un caricabatterie MagSafe perché all’interno della custodia c’è il classico magnete che consente di posizionarle precisamente.

Interessante è anche il fatto che con l’edizione 2022 gli AirPods Pro sono in grado di ricaricarsi mediante i caricabatterie di Apple Watch. Non va dimenticato che gli AirPods si collegano direttamente anche ad un Apple Watch e quindi avere la possibilità di ricaricarli usando lo stesso cavo contribuisce a ridurre il numero di cavi da portarsi dietro quando si va in viaggio.

Un piccolo ma degno di nota, dettaglio è che l’altoparlante suona anche quando la custodia va in ricarica.

Gli Airpods si ricaricano anche mediante il caricabatterie di Apple Watch

Menù e controlli

Gli AirPods ora, quando il telefono ha iOS 16, presentano un loro menù dentro ad iPhone il che rende più facile gestire tutte le funzioni. Dal menù c’è la possibilità di attivare varie opzioni tra cui il test dell’aderenza degli auricolari e la creazione di un profilo personalizzato, mediante la fotocamera frontale di iPhone che attua una scansione del nostro orecchio, per migliorare l’audio spaziale.

Una novità importante è il più volte implorato (anche da noi) sistema di controllo del volume direttamente degli AirPods. Funziona mediante una strisciata sullo stelo e richiede un po’ di pratica ma alla fine ci siamo confermati nella nostra convinzione che la possibilità di gestire il volume senza estrarre il telefono o correre il rischio di sembrare un pazzo parlando con Siri fosse una necessità e quindi una delle principali innovazioni della seconda versione dei nuovi Airpods Pro.

La soppressione del rumore

Apple sostiene che la soppressione del rumore, grazie al nuovo chip H2, è superiore rispetto a quella applicata dagli AirPods Pro originale. Dopo le prime ore di prova possiamo confermare che abbiamo avuto l’impressione che la riduzione del rumore sia davvero migliorata, anche se non sappiamo se sia di “due volte superiore” (come dice Apple) ai precedenti. Lo si percepisce di fronte alla Tv, al chiacchiericcio di una stanza o quando ci sono suoni estemporanei. Che questo passo avanti consenta agli AirPods di contrastare la concorrenza nel campo dell’ANC e in particolare Bose, è tutto da vedere però.

Qualità della musica

Per una valutazione precisa sulla qualità della riproduzione musicale che pure Apple afferma essere migliorata significativamente rispetto agli Aipods Pro, abbiamo ancora un pochino da lavorare. In questi prime ore abbiamo solo provato ad ascoltare alcuni brani e Podcast.

In linea generale gli AirPods Pro di seconda generazione come quelli di prima generazione ci sembra continuino a mantenere un’impostazione generalmente neutra senza enfasi particolare su specifiche tonalità. Da sempre Apple cerca di rendere i suoi accessori per la musica “democratici”, quindi buoni un po’ per tutto e questo non è cambiato.

Rispetto agli Airpods Pro 2019 ci pare ci siano però sensibili miglioramenti nella qualità della riproduzione della voce umana e dei mediobassi; anche i bassi sono migliorati per restando ampiamente sotto controllo. In linea generale possiamo anche parlare di un passo avanti nella chiarezza del suono e nella definizione.

Il resto

Tra gli altri dettagli di cui abbiamo preso nota e che ci riserviamo di approfondire ci sono

Audio spaziale : il suono immersivo è più ampio e più ricco. La personalizzazione mediante la fotocamera True Depth non ci è però parsa una rivoluzione. Anzi quando attivata diremmo che ha un pochino peggiorato (a nostro gusto) la qualità della riproduzione.

: il suono immersivo è più ampio e più ricco. La personalizzazione mediante la fotocamera True Depth non ci è però parsa una rivoluzione. Anzi quando attivata diremmo che ha un pochino peggiorato (a nostro gusto) la qualità della riproduzione. Trasparenza adattiva : il sistema di trasparenza che cancella quando si manifestano rumori molesti funziona piuttosto bene. Interviene progressivamente e riduce in maniera effettiva il suono dell’ambiente che ci circonda. La qualità della trasparenza per naturalezza ed efficienza era e resta la migliore che abbiamo mai provato

: il sistema di trasparenza che cancella quando si manifestano rumori molesti funziona piuttosto bene. Interviene progressivamente e riduce in maniera effettiva il suono dell’ambiente che ci circonda. Autonomia : in un giorno di prova non possiamo dire molto di preciso sull’autonomia. Solo che le sei ore di durata della riproduzione musicale con soppressione del suono attiva sono attendibili. Nel nostro primo test abbiamo totalizzato esattamente 5 ore e 50 minuti con soppressione del suono attivata. È un passo avanti significativo rispetto agli Airpods Pro del 2019 che non arrivavano a quattro ore e mezza.

: in un giorno di prova non possiamo dire molto di preciso sull’autonomia. Solo che le sei ore di durata della riproduzione musicale con soppressione del suono attiva sono attendibili. Nel nostro primo test abbiamo totalizzato esattamente 5 ore e 50 minuti con soppressione del suono attivata. che non arrivavano a quattro ore e mezza. Chiamate telefoniche: nelle chiamate telefoniche la nostra voce è giunta all’interlocutore chiara e distinta, quasi come se non stessimo usando degli auricolari. La soppressione del rumore che ci circonda, dice sempre l’interlocutore, è efficace anche se non totale.

Prime conclusioni

Dopo un giorno idi utilizzo abbiamo avuto l’impressione che gli AirPods Pro 2 siano un passo avanti più significativo di quello che avevamo immaginato. Anche se il design non è cambiato ci sono diverse novità che hanno tutte le potenzialità per migliorare l’esperienza d’uso in maniera sostanziale. Aumento della qualità della soppressione del suono, riproduzione musicale di accresciuta fedeltà, la nuova custodia, controlli per l’audio direttamente sullo stelo, la piena compatibilità con Dov’è, l’autonomia aumentata, presi da soli sono dettagli ma sommati uno all’altro fanno degli Airpods Pro 2 un prodotto molto diverso e migliore degli Airpods Pro del 2019.

Resta da vedere se questo basterà agli Airpods Pro di tornare in vetta nel “libero mercato”, quello di chi pur avendo un prodotto Apple non necessariamente vuole un prodotto nato per questo ecosistema, ma qualche cosa con specifiche qualità in fatto di riproduzione musicale e soppressione del rumore. Qui quel che Apple ha fatto potrebbe non bastarle a tenere testa alla concorrenza di rivali come Bose, Sony e Sennheiser che si sono fatti più agguerriti. Ma se il target è chi vuole il miglior prodotto possibile per un iPhone o un iPad, già da oggi siamo pronti a scommettere che è impossibile che ci sia qualche avversario capace di sconfiggere le cuffiette bianche in edizione 2022.

Questo, visto l’indiscutibile passo avanti rispetto ad Airpods Pro di prima generazione che porterà molti ad aggiornare i vecchi Airpods e il miliardo di iPhone in circolazione cui si sommano 500 milioni di iPad, basterà sicuramente per fare di Airpods Pro 2022 un blockbuster nelle vendite.

Prezzo e disponibilità

Gli Airpods Pro di seconda generazione costano 299€, venti euro più del modello originale, e sono in vendita in tutti i negozi Apple, presso i rivenditori autorizzati e anche on line su Apple Store. Sono disponibili anche su Amazon allo stesso prezzo di Apple.

Su Amazon sono ancora in vendita a prezzo scontagli gli Airpods Pro 2019 e con essi anche gli Airpods 3 e gli Airpods 2, spesso a prezzo scontato.